https://ria.ru/20210719/podmoskove-1741837007.html

Власти Подмосковья выделили 1 млрд рублей на поддержку МСП

Власти Подмосковья выделили 1 млрд рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 19.07.2021

Власти Подмосковья выделили 1 млрд рублей на поддержку МСП

Власти Московской области выделили 1 миллиард рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщил на заседании правительства региона в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:50

2021-07-19T12:50

2021-07-19T12:50

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Власти Московской области выделили 1 миллиард рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы выделили 1 миллиард рублей на субсидии для малого и среднего предпринимательства. В июле начался прием заявок на прием субсидии. Предприниматели могут получить до 50% компенсации затрат на покупку оборудования и до 70% первого взноса по договору лизинга", - сказал Воробьев.Губернатор отметил, что важным моментом является возможность подачи заявки на субсидию в режиме "онлайн".

https://ria.ru/20210716/podmoskove-1741511567.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)