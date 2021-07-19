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Власти Подмосковья выделили 1 млрд рублей на поддержку МСП
Власти Подмосковья выделили 1 млрд рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 19.07.2021
Власти Подмосковья выделили 1 млрд рублей на поддержку МСП
Власти Московской области выделили 1 миллиард рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщил на заседании правительства региона в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:50
2021-07-19T12:50
2021-07-19T12:50
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Власти Московской области выделили 1 миллиард рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы выделили 1 миллиард рублей на субсидии для малого и среднего предпринимательства. В июле начался прием заявок на прием субсидии. Предприниматели могут получить до 50% компенсации затрат на покупку оборудования и до 70% первого взноса по договору лизинга", - сказал Воробьев.Губернатор отметил, что важным моментом является возможность подачи заявки на субсидию в режиме "онлайн".
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)