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Двоих пермяков задержали по делу об изнасиловании девушки
Двоих пермяков задержали по делу об изнасиловании девушки - РИА Новости, 19.07.2021
Двоих пермяков задержали по делу об изнасиловании девушки
Двое жителей Пермского края арестованы по делу об избиении и изнасиловании девушки, которую несколько часов удерживали в погребе частного дома, сообщило... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:08
2021-07-19T18:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Двое жителей Пермского края арестованы по делу об избиении и изнасиловании девушки, которую несколько часов удерживали в погребе частного дома, сообщило региональное управление СК РФ.По данным ведомства, в июле 2021 года двое мужчин из Очёрского округа в состоянии алкогольного опьянения заманили девушку под надуманным предлогом в дом, избили и изнасиловали, после чего бросили в погреб и заперли. В течение нескольких часов они периодически выводили пленницу из погреба, избивали и насиловали, угрожая убийством, добавляет СК. Девушке удалось убежать после того, как мужчины уснули, а погреб открыл их собутыльник.На фигурантов из Очёра следователи завели уголовное дело по нескольким статьям: п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью), п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью).За перечисленные преступления законодательство предусматривает в качестве максимального наказания 5 лет (ст. 127 УК РФ) и 10 лет лишения свободы (ст. 131 и 132 УК РФ).
https://ria.ru/20210707/iznasilovanie-1740305014.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия
18:08 19.07.2021
 
Двоих пермяков задержали по делу об изнасиловании девушки

Двоих пермяков задержали по делу об изнасиловании девушки, которую держали в погребе

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Двое жителей Пермского края арестованы по делу об избиении и изнасиловании девушки, которую несколько часов удерживали в погребе частного дома, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в июле 2021 года двое мужчин из Очёрского округа в состоянии алкогольного опьянения заманили девушку под надуманным предлогом в дом, избили и изнасиловали, после чего бросили в погреб и заперли. В течение нескольких часов они периодически выводили пленницу из погреба, избивали и насиловали, угрожая убийством, добавляет СК. Девушке удалось убежать после того, как мужчины уснули, а погреб открыл их собутыльник.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 17:18
В Кирове осудили подростка за изнасилование 71-летней женщины
На фигурантов из Очёра следователи завели уголовное дело по нескольким статьям: п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью), п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью).
"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
За перечисленные преступления законодательство предусматривает в качестве максимального наказания 5 лет (ст. 127 УК РФ) и 10 лет лишения свободы (ст. 131 и 132 УК РФ).
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пермский крайПроисшествия
 
 
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