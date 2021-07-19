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Двоих пермяков задержали по делу об изнасиловании девушки

Двоих пермяков задержали по делу об изнасиловании девушки - РИА Новости, 19.07.2021

Двоих пермяков задержали по делу об изнасиловании девушки

Двое жителей Пермского края арестованы по делу об избиении и изнасиловании девушки, которую несколько часов удерживали в погребе частного дома, сообщило... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:08

2021-07-19T18:08

2021-07-19T18:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Двое жителей Пермского края арестованы по делу об избиении и изнасиловании девушки, которую несколько часов удерживали в погребе частного дома, сообщило региональное управление СК РФ.По данным ведомства, в июле 2021 года двое мужчин из Очёрского округа в состоянии алкогольного опьянения заманили девушку под надуманным предлогом в дом, избили и изнасиловали, после чего бросили в погреб и заперли. В течение нескольких часов они периодически выводили пленницу из погреба, избивали и насиловали, угрожая убийством, добавляет СК. Девушке удалось убежать после того, как мужчины уснули, а погреб открыл их собутыльник.На фигурантов из Очёра следователи завели уголовное дело по нескольким статьям: п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью), п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью).За перечисленные преступления законодательство предусматривает в качестве максимального наказания 5 лет (ст. 127 УК РФ) и 10 лет лишения свободы (ст. 131 и 132 УК РФ).

https://ria.ru/20210707/iznasilovanie-1740305014.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия