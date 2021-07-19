В Армении заявили об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
"Девятнадцатого июля ВС Азербайджана предприняли очередное провокационное действие. В частности, начиная с 18.40 (17.40 мск) азербайджанские подразделения обстреливали из огнестрельного оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на участке армяно-азербайджанской границы близ села Ерасх, что привело к интенсивной перестрелке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Отмечается, что среди армянских военных погибших и раненых нет.
"Министерство обороны Армении строго осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что любое подобное действие встретит жесткую реакцию армянской стороны. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - отмечается в сообщении.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.