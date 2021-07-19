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В Пентагоне рассказали об отношении к "российской угрозе"
В Пентагоне рассказали об отношении к "российской угрозе" - РИА Новости, 19.07.2021
В Пентагоне рассказали об отношении к "российской угрозе"
Пентагон серьезно относится к "российской угрозе", заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T23:00
2021-07-19T23:00
россия
джон кирби
министерство обороны сша
нато
москва
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Пентагон серьезно относится к "российской угрозе", заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби."Мы всегда держим в уме дестабилизирующую активность РФ в регионе. В мире, извините. Поэтому мы в плотном сотрудничестве с союзниками и партнерами, включая НАТО", - заявил Кирби на брифинге в Пентагоне.Он процитировал главу ведомства о том, что Россия продолжает представлять угрозу, в том числе в киберпространстве. "И мы воспринимаем это очень-очень серьезно", - заявил Кирби.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляла, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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россия, джон кирби, министерство обороны сша, нато, москва, в мире
23:00 19.07.2021
 
В Пентагоне рассказали об отношении к "российской угрозе"

Официальный представитель Кирби: Пентагон серьезно относится к "российской угрозе"

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Пентагон серьезно относится к "российской угрозе", заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
"Мы всегда держим в уме дестабилизирующую активность РФ в регионе. В мире, извините. Поэтому мы в плотном сотрудничестве с союзниками и партнерами, включая НАТО", - заявил Кирби на брифинге в Пентагоне.
Он процитировал главу ведомства о том, что Россия продолжает представлять угрозу, в том числе в киберпространстве. "И мы воспринимаем это очень-очень серьезно", - заявил Кирби.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляла, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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РоссияДжон КирбиМинистерство обороны СШАНАТОМоскваВ мире
 
 
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