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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210719/pen-tsentr-1741897479.html
Белорусский ПЕН-центр заявил об аресте банковского счета
Белорусский ПЕН-центр заявил об аресте банковского счета - РИА Новости, 19.07.2021
Белорусский ПЕН-центр заявил об аресте банковского счета
Счет общественного объединения "Белорусский ПЕН-центр", главой которого является нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:42
2021-07-19T16:42
протесты в белоруссии
светлана алексиевич
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Счет общественного объединения "Белорусский ПЕН-центр", главой которого является нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, арестован, сообщила в понедельник организация в своем Telegram-канале."Сегодня стало известно, что на банковский счет Белорусского ПЕН-центра наложен арест. Счет арестован на основании решения Следственного комитета от 13 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Белорусский ПЕН-центр создан в 1989 году, объединяет литераторов. В 1990 году он был принят в международный ПЕН-центр. Своей целью организация на сайте заявляет развитие белорусской культуры, защиту свободы слова, прав писателей, журналистов и других литераторов.В первой половине июля по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в Белоруссии причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210713/aleksievich-1741125979.html
https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789779.html
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светлана алексиевич, белоруссия, в мире
16:42 19.07.2021
 
Белорусский ПЕН-центр заявил об аресте банковского счета

Белорусский ПЕН-центр, которым руководит Светлана Алексиевич, заявил об аресте счета в банке

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПисательница Светлана Алексиевич в аэропорту Минска
Писательница Светлана Алексиевич в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Счет общественного объединения "Белорусский ПЕН-центр", главой которого является нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, арестован, сообщила в понедельник организация в своем Telegram-канале.
"Сегодня стало известно, что на банковский счет Белорусского ПЕН-центра наложен арест. Счет арестован на основании решения Следственного комитета от 13 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Белорусская писательница Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 17:32Протесты в Белоруссии
Минюст Белоруссии проверяет Союз писателей, в который входит Алексиевич
Белорусский ПЕН-центр создан в 1989 году, объединяет литераторов. В 1990 году он был принят в международный ПЕН-центр. Своей целью организация на сайте заявляет развитие белорусской культуры, защиту свободы слова, прав писателей, журналистов и других литераторов.
В первой половине июля по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в Белоруссии причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 06:56
Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить
 
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