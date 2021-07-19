Белорусский ПЕН-центр заявил об аресте банковского счета
Белорусский ПЕН-центр, которым руководит Светлана Алексиевич, заявил об аресте счета в банке
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПисательница Светлана Алексиевич в аэропорту Минска
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Счет общественного объединения "Белорусский ПЕН-центр", главой которого является нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, арестован, сообщила в понедельник организация в своем Telegram-канале.
"Сегодня стало известно, что на банковский счет Белорусского ПЕН-центра наложен арест. Счет арестован на основании решения Следственного комитета от 13 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Белорусский ПЕН-центр создан в 1989 году, объединяет литераторов. В 1990 году он был принят в международный ПЕН-центр. Своей целью организация на сайте заявляет развитие белорусской культуры, защиту свободы слова, прав писателей, журналистов и других литераторов.
В первой половине июля по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в Белоруссии причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.