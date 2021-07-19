https://ria.ru/20210719/pen-tsentr-1741897479.html

Белорусский ПЕН-центр заявил об аресте банковского счета

Белорусский ПЕН-центр заявил об аресте банковского счета - РИА Новости, 19.07.2021

Белорусский ПЕН-центр заявил об аресте банковского счета

Счет общественного объединения "Белорусский ПЕН-центр", главой которого является нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:42

2021-07-19T16:42

2021-07-19T16:42

протесты в белоруссии

светлана алексиевич

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577887182_0:106:2841:1704_1920x0_80_0_0_3023634dac63f8144e130142ed42ff68.jpg

МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Счет общественного объединения "Белорусский ПЕН-центр", главой которого является нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, арестован, сообщила в понедельник организация в своем Telegram-канале."Сегодня стало известно, что на банковский счет Белорусского ПЕН-центра наложен арест. Счет арестован на основании решения Следственного комитета от 13 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Белорусский ПЕН-центр создан в 1989 году, объединяет литераторов. В 1990 году он был принят в международный ПЕН-центр. Своей целью организация на сайте заявляет развитие белорусской культуры, защиту свободы слова, прав писателей, журналистов и других литераторов.В первой половине июля по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в Белоруссии причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210713/aleksievich-1741125979.html

https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789779.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана алексиевич, белоруссия, в мире