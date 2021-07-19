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Россельхознадзор назвал возможную причину массовой гибели пчел в Башкирии
Россельхознадзор назвал возможную причину массовой гибели пчел в Башкирии - РИА Новости, 19.07.2021
Россельхознадзор назвал возможную причину массовой гибели пчел в Башкирии
Специалисты назвали еще одну версию массовой гибели пчел в Башкирии, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:36
2021-07-19T12:15
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
мелеузовский район
барнаул
происшествия
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УФА, 19 июл — РИА Новости. Специалисты назвали еще одну версию массовой гибели пчел в Башкирии, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.В ведомстве отметили, что продолжают получать от местных жителей жалобы на гибель насекомых в разгар медосбора. Специалисты Россельхознадзора вместе с прокурорами собрали пробы в Аургазинском, Ермекеевском, Шаранском, Стерлитамакском, Гафурийском, Мелеузовском районах. Более 260 образцов отправили в подразделение Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории в Барнауле. "Предположительно, причиной новых фактов массовой гибели пчел в районах республики является обработка полей пестицидами и агрохимикатами со стороны сельхозпредприятий", — заявили в Россельхознадзоре.О гибели не менее тысячи пчелосемей в Башкирии сообщалось в начале июня. Тогда в региональном Минсельхозе заявили, что это может быть связано с обработкой лесов от непарного шелкопряда.
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), мелеузовский район, барнаул, происшествия
11:36 19.07.2021 (обновлено: 12:15 19.07.2021)
 
Россельхознадзор назвал возможную причину массовой гибели пчел в Башкирии

Россельхознадзор: массовая гибель пчел в Башкирии связана с обработкой полей пестицидами

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПчела у ветки цветущего дерева мимозы в Сочи
Пчела у ветки цветущего дерева мимозы в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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УФА, 19 июл — РИА Новости. Специалисты назвали еще одну версию массовой гибели пчел в Башкирии, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что продолжают получать от местных жителей жалобы на гибель насекомых в разгар медосбора. Специалисты Россельхознадзора вместе с прокурорами собрали пробы в Аургазинском, Ермекеевском, Шаранском, Стерлитамакском, Гафурийском, Мелеузовском районах. Более 260 образцов отправили в подразделение Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории в Барнауле.
"Предположительно, причиной новых фактов массовой гибели пчел в районах республики является обработка полей пестицидами и агрохимикатами со стороны сельхозпредприятий", — заявили в Россельхознадзоре.
О гибели не менее тысячи пчелосемей в Башкирии сообщалось в начале июня. Тогда в региональном Минсельхозе заявили, что это может быть связано с обработкой лесов от непарного шелкопряда.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 15:34В России
Пчела спровоцировала массовое ДТП в Удмуртии
 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Мелеузовский районБарнаулПроисшествия
 
 
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