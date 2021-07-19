https://ria.ru/20210719/pavlov-1741878123.html

Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет

Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет - РИА Новости, 19.07.2021

Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет

Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на "запрет определенных действий" известному адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:25

2021-07-19T15:25

2021-07-19T15:29

россия

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

иван павлов

происшествия

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на "запрет определенных действий" известному адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении данных следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Таким образом, Мосгорсуд признал законным постановление Басманного районного суда, но с некоторым изменением. Адвокат в жалобе ссылался на то, что запрет выходить в интернет и пользоваться другими средствами связи мешает его работе по специальности."Постановление Басманного районного суда от 30 апреля изменить... Из описательно-мотивировочной части удалить формулировку "может скрыться от следствия"... В остальной части постановление оставить без изменения", - огласила решение судья Светлана Александрова.Сам Павлов заявил РИА Новости, что защита обязательно продолжит обжаловать это решение: "Адвокаты нужны для чего? Чтобы ходить жаловаться. У меня столько адвокатов, что они могут ходить и жаловаться бесконечно".Накануне "Команда 29" заявила о прекращении работы из-за опасений уголовного преследования. Как пояснили РИА Новости в организации, в минувшую пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29".Тем не менее, адвокаты продолжат оказывать услуги своим доверителям "в личном качестве".Против Ивана Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Адвокаты и юристы "Команды 29" представляли интересы "Фонда борьбы с коррупцией"*, бывшего журналиста "Ведомостей" и "Коммерсанта" Ивана Сафронова по делу о госизмене. Сам адвокат Иван Павлов специализируется на делах о шпионаже и государственной измене.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210718/komanda29-1741758250.html

https://ria.ru/20210617/genprokuratura-1737421255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, иван павлов, происшествия