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Экс-адвокат Пашаев сравнил уголовные дела Ефремова и Башкировой
Экс-адвокат Пашаев сравнил уголовные дела Ефремова и Башкировой - РИА Новости, 19.07.2021
Экс-адвокат Пашаев сравнил уголовные дела Ефремова и Башкировой
Сравнивать ДТП в московском Солнцево, где девушка сбила семью с тремя детьми, и аварию с участием Михаила Ефремова некорректно, "похожего ничего нет", считает... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:18
2021-07-19T18:18
дтп с тремя детьми в солнцево
валерия башкирова
эльман пашаев
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сравнивать ДТП в московском Солнцево, где девушка сбила семью с тремя детьми, и аварию с участием Михаила Ефремова некорректно, "похожего ничего нет", считает бывший адвокат артиста, ныне лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев."Похожего ничего нет [с делом Ефремова]. Общее это то, что есть ДТП... Самая большая проблема заключается не в водителях, а в том, как они сдают экзамен и получают водительское удостоверение. А это общеизвестно, как они сдают. Во многих местах права выдают за деньги, даже если человек не управлял машиной никогда", - заявил Пашаев РИА Новости в понедельник.Кроме того, экс-адвокат поделился мнением о том, как следовало бы выстраивать защиту Башкировой. Исходя из того, что "она же не совершала умышленное преступление, скорее всего, это неопытность", адвокатам Башкировой нужно в первую очередь договариваться с потерпевшими и хотя бы отчасти компенсировать ущерб."Конечно, это огромная трагедия для родителей. Я понимаю этих родителей погибших детей, Царство им небесное... Ее, девушку, никто не оправдывает, но, к большому сожалению, самая большая проблема - пока процветает в стране коррупция", - полагает Пашаев.ДТП на улице Авиаторов произошло в минувшую пятницу, 16 июля: Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила трех маленьких детей, от пяти лет до девяти месяцев, на пешеходном переходе. Основной удар приняли на себя старшие дети – впоследствии они скончались в больнице. Младший в момент ДТП находился в коляске и получил менее тяжелые травмы.В субботу Никулинский суд отправил Башкирову под домашний арест. Девушке грозит до семи лет лишения свободы, однако, если подтвердится, что она была нетрезва, то обвинение может быть переквалифицировано, и тогда Башкировой будет грозить уже до 15 лет. О том, что девушка могла быть пьяна, РИА Новости заявляли в Мосгорсуде со ссылкой на данные следствия.ДТП с Ефремовым произошло 8 июня 2020 года: пьяный артист в центре Москвы за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.
https://ria.ru/20210719/dtp-1741866443.html
https://ria.ru/20210718/dtp-1741749872.html
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дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, эльман пашаев, авто, москва, происшествия
18:18 19.07.2021
 
Экс-адвокат Пашаев сравнил уголовные дела Ефремова и Башкировой

Экс-адвокат Пашаев: в деле Валерии Башкировой нет ничего общего с делом Михаила Ефремова

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: "Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева?"
Адвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева? - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сравнивать ДТП в московском Солнцево, где девушка сбила семью с тремя детьми, и аварию с участием Михаила Ефремова некорректно, "похожего ничего нет", считает бывший адвокат артиста, ныне лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев.
"Похожего ничего нет [с делом Ефремова]. Общее это то, что есть ДТП... Самая большая проблема заключается не в водителях, а в том, как они сдают экзамен и получают водительское удостоверение. А это общеизвестно, как они сдают. Во многих местах права выдают за деньги, даже если человек не управлял машиной никогда", - заявил Пашаев РИА Новости в понедельник.
Валерия Башкирова в суде - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Отец сбившей детей в Москве девушки высказался о ДТП
Кроме того, экс-адвокат поделился мнением о том, как следовало бы выстраивать защиту Башкировой. Исходя из того, что "она же не совершала умышленное преступление, скорее всего, это неопытность", адвокатам Башкировой нужно в первую очередь договариваться с потерпевшими и хотя бы отчасти компенсировать ущерб.
"Конечно, это огромная трагедия для родителей. Я понимаю этих родителей погибших детей, Царство им небесное... Ее, девушку, никто не оправдывает, но, к большому сожалению, самая большая проблема - пока процветает в стране коррупция", - полагает Пашаев.
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Прокуратура потребовала арестовать девушку, сбившую детей в Москве
ДТП на улице Авиаторов произошло в минувшую пятницу, 16 июля: Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила трех маленьких детей, от пяти лет до девяти месяцев, на пешеходном переходе. Основной удар приняли на себя старшие дети – впоследствии они скончались в больнице. Младший в момент ДТП находился в коляске и получил менее тяжелые травмы.
В субботу Никулинский суд отправил Башкирову под домашний арест. Девушке грозит до семи лет лишения свободы, однако, если подтвердится, что она была нетрезва, то обвинение может быть переквалифицировано, и тогда Башкировой будет грозить уже до 15 лет. О том, что девушка могла быть пьяна, РИА Новости заявляли в Мосгорсуде со ссылкой на данные следствия.
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ДТП с Ефремовым произошло 8 июня 2020 года: пьяный артист в центре Москвы за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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ДТП с тремя детьми в СолнцевоВалерия БашкироваЭльман ПашаевАвтоМоскваПроисшествия
 
 
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