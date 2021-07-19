https://ria.ru/20210719/parki-1741834357.html

Посещаемость парков Подмосковья выросла в полтора раза

Посещаемость парков Подмосковья выросла в полтора раза - РИА Новости, 19.07.2021

Посещаемость парков Подмосковья выросла в полтора раза

Более 15 миллионов человек посетило парки культуры и отдыха Московской области с начала года, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, об РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:40

2021-07-19T12:40

2021-07-19T12:45

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 15 миллионов человек посетило парки культуры и отдыха Московской области с начала года, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщил в ходе заседания правительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.По словам министра, на сегодняшний день в Подмосковье функционируют 143 городских парка и 34 лесопарка."За 2021 год мы установили более 300 элементов благоустройства в 89 парках, что благоприятно влияет на посещаемость. Кроме того, граждан привлекают разнообразные мероприятия, которые распланированы на утро, день и вечер", - сказал Хайкин.Он также добавил, что на территории 143 парков организовано 632 точки питания, более 300 аттракционов и почти в каждом парке есть пункты проката.

https://ria.ru/20210714/pikniki-1741233279.html

московская область (подмосковье)

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михаил хайкин, московская область (подмосковье)