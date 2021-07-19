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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210719/parki-1741834357.html
Посещаемость парков Подмосковья выросла в полтора раза
Посещаемость парков Подмосковья выросла в полтора раза - РИА Новости, 19.07.2021
Посещаемость парков Подмосковья выросла в полтора раза
Более 15 миллионов человек посетило парки культуры и отдыха Московской области с начала года, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, об РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:40
2021-07-19T12:45
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 15 миллионов человек посетило парки культуры и отдыха Московской области с начала года, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщил в ходе заседания правительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.По словам министра, на сегодняшний день в Подмосковье функционируют 143 городских парка и 34 лесопарка."За 2021 год мы установили более 300 элементов благоустройства в 89 парках, что благоприятно влияет на посещаемость. Кроме того, граждан привлекают разнообразные мероприятия, которые распланированы на утро, день и вечер", - сказал Хайкин.Он также добавил, что на территории 143 парков организовано 632 точки питания, более 300 аттракционов и почти в каждом парке есть пункты проката.
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михаил хайкин, московская область (подмосковье)
12:40 19.07.2021 (обновлено: 12:45 19.07.2021)
 

Посещаемость парков Подмосковья выросла в полтора раза

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка у фонтана в Москве в жаркую погоду
Девушка у фонтана в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 15 миллионов человек посетило парки культуры и отдыха Московской области с начала года, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщил в ходе заседания правительства региона в понедельник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
По словам министра, на сегодняшний день в Подмосковье функционируют 143 городских парка и 34 лесопарка.
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"За 2021 год мы установили более 300 элементов благоустройства в 89 парках, что благоприятно влияет на посещаемость. Кроме того, граждан привлекают разнообразные мероприятия, которые распланированы на утро, день и вечер", - сказал Хайкин.
Он также добавил, что на территории 143 парков организовано 632 точки питания, более 300 аттракционов и почти в каждом парке есть пункты проката.
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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