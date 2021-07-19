https://ria.ru/20210719/pandemiya-1741785738.html

Биотехнолог рассказал, как остановить COVID-19 во всем мире в 2021 году

Биотехнолог рассказал, как остановить COVID-19 во всем мире в 2021 году - РИА Новости, 19.07.2021

Биотехнолог рассказал, как остановить COVID-19 во всем мире в 2021 году

Пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года, но массовая вакцинация может позволить остановить COVID-19 к концу второго года во всем мире,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T03:19

2021-07-19T03:19

2021-07-19T03:19

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

александр семенов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года, но массовая вакцинация может позволить остановить COVID-19 к концу второго года во всем мире, рассказал РИА Новости руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741784675.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр семенов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество