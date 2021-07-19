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В Новгородской области подростки нашли человеческие останки в озере
В Новгородской области подростки нашли человеческие останки в озере - РИА Новости, 19.07.2021
В Новгородской области подростки нашли человеческие останки в озере
Подростки, купаясь в озере Кузьмиха в Новгородской области, обнаружили человеческие останки, ведется доследственная проверка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:16
2021-07-19T13:16
2021-07-19T13:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
любытинский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Подростки, купаясь в озере Кузьмиха в Новгородской области, обнаружили человеческие останки, ведется доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным пресс-службы, 18 июля подростки нашли в воде мужскую кроссовку 46-го размер, в которой находились "костные останки голени и ступни"."Следователями СК организована доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков в Любытинском районе... Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены, а также биологическая экспертиза с целью установления их генотипа", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, любытинский район, происшествия
В Новгородской области подростки нашли человеческие останки в озере
В Новгородской области проведут проверку после обнаружения человеческих останков в озере