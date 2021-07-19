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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210719/ogranicheniya-1741903452.html
Ограничение на пребывание граждан в лесу отменяют в Подмосковье
Ограничение на пребывание граждан в лесу отменяют в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2021
Ограничение на пребывание граждан в лесу отменяют в Подмосковье
В Подмосковье отменили ограничения на доступ в леса, который был введен из-за опасности природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:04
2021-07-19T17:04
новости подмосковья
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Подмосковье отменили ограничения на доступ в леса, который был введен из-за опасности природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного комитета лесного хозяйства.Запрет действовал с 12 по 19 июля включительно."Мы видим, что погода стабилизировалась, температура понизилась и местами по области прошел небольшой дождь. Ограничение на посещение лесов и въезда в них транспортных средств продлеваться не будет", - сообщили в пресс-службе.
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природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
17:04 19.07.2021
 

Ограничение на пребывание граждан в лесу отменяют в Подмосковье

© Depositphotos / PakhnyushchyyЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Depositphotos / Pakhnyushchyy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Подмосковье отменили ограничения на доступ в леса, который был введен из-за опасности природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного комитета лесного хозяйства.
Запрет действовал с 12 по 19 июля включительно.
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"Мы видим, что погода стабилизировалась, температура понизилась и местами по области прошел небольшой дождь. Ограничение на посещение лесов и въезда в них транспортных средств продлеваться не будет", - сообщили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяПриродные пожары в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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