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В Самарской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Самарской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 19.07.2021
В Самарской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Деятельность танцплощадок и фан-зон, а также корпоративы запретили в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом, фуд-корты в ТЦ смогут работать только на... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:55
2021-07-19T16:55
2021-07-19T16:55
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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Деятельность танцплощадок и фан-зон, а также корпоративы запретили в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом, фуд-корты в ТЦ смогут работать только на вынос, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона."Решения регионального оперштаба по предотвращению распространения COVID-19, вступающие в действие с 20 июля: запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон. В дополнение к запрету работы ночных клубов, который не снимался. Запрещаются корпоративы, закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах. Работа возможна только по заказу еды на вынос", - говорится в сообщении.Кроме того, будет ограничена деятельность МФЦ, салонов красоты и парикмахерских, они смогут работать только по предварительной записи.Ранее в Самарской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели обязательную вакцинацию определенных групп населения.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 72 075 случаев заражения коронавирусом, 67 820 человек выздоровели, 2495 скончались.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, самарская область, общество
В Самарской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Самарской области из-за коронавируса запретили корпоративы, танцплощадки и фан-зоны