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В Самарской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Самарской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 19.07.2021

В Самарской области ужесточили ограничения по коронавирусу

Деятельность танцплощадок и фан-зон, а также корпоративы запретили в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом, фуд-корты в ТЦ смогут работать только на... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:55

2021-07-19T16:55

2021-07-19T16:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

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самарская область

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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Деятельность танцплощадок и фан-зон, а также корпоративы запретили в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом, фуд-корты в ТЦ смогут работать только на вынос, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона."Решения регионального оперштаба по предотвращению распространения COVID-19, вступающие в действие с 20 июля: запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон. В дополнение к запрету работы ночных клубов, который не снимался. Запрещаются корпоративы, закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах. Работа возможна только по заказу еды на вынос", - говорится в сообщении.Кроме того, будет ограничена деятельность МФЦ, салонов красоты и парикмахерских, они смогут работать только по предварительной записи.Ранее в Самарской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели обязательную вакцинацию определенных групп населения.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 72 075 случаев заражения коронавирусом, 67 820 человек выздоровели, 2495 скончались.

https://ria.ru/20210717/krym-1741655539.html

самарская область

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