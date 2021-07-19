Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/obschestvo-1741940633.html
Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету
Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету - РИА Новости, 19.07.2021
Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету
Правительство РФ планирует до конца года завершить программу подключения школ страны к высокоскоростному интернету, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:40
2021-07-19T20:41
россия
дмитрий чернышенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148987/01/1489870146_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_80731337b40c0ab5e0f63691e1b37311.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует до конца года завершить программу подключения школ страны к высокоскоростному интернету, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Также в этом году мы планируем завершить программу подключения школ к быстрому интернету "по оптике". Два года назад у половины школ вообще не было высокоскоростного интернета, к концу этого года будут подключены все школы из программы", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.По его словам, правительство РФ также держит на контроле вопрос о том, что в 20% школах скорость доступа к интернету меньше федерального стандарта. Чернышенко отметил, что власти планируют решить его за счет федеральных субсидий. Параллельно, как сказал вице-премьер, решается вопрос, чтобы ученики и учителя каждой школы могли воспользоваться беспроводным интернетом на уроках.Кроме того, Чернышенко сообщил, что власти планируют в сентябре продлить лицензии компаниям, которые развивают и эксплуатируют сети 4G и вкупе с этим предлагают "уменьшить плату за использование радиочастотного спектра для операторов связи, которые будут строить сети на экономически неэффективных для них территориях, в том числе на федеральных автомобильных трассах".
https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741932112.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148987/01/1489870146_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_759adb70ae8bd55fb426ba75eda09bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, общество
20:40 19.07.2021 (обновлено: 20:41 19.07.2021)
 
Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету

Чернышенко заявил, что до конца года все школы подключат к высокоскоростному интернету

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУченик во время электронного урока в московской школе
Ученик во время электронного урока в московской школе - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует до конца года завершить программу подключения школ страны к высокоскоростному интернету, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Также в этом году мы планируем завершить программу подключения школ к быстрому интернету "по оптике". Два года назад у половины школ вообще не было высокоскоростного интернета, к концу этого года будут подключены все школы из программы", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 19:19
Чернышенко сообщил, когда появятся сети 5G в крупных городах
По его словам, правительство РФ также держит на контроле вопрос о том, что в 20% школах скорость доступа к интернету меньше федерального стандарта. Чернышенко отметил, что власти планируют решить его за счет федеральных субсидий. Параллельно, как сказал вице-премьер, решается вопрос, чтобы ученики и учителя каждой школы могли воспользоваться беспроводным интернетом на уроках.
Кроме того, Чернышенко сообщил, что власти планируют в сентябре продлить лицензии компаниям, которые развивают и эксплуатируют сети 4G и вкупе с этим предлагают "уменьшить плату за использование радиочастотного спектра для операторов связи, которые будут строить сети на экономически неэффективных для них территориях, в том числе на федеральных автомобильных трассах".
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Лента новостейМолния