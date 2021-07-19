https://ria.ru/20210719/obschestvo-1741940633.html

Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету

Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету - РИА Новости, 19.07.2021

Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету

Правительство РФ планирует до конца года завершить программу подключения школ страны к высокоскоростному интернету, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:40

2021-07-19T20:40

2021-07-19T20:41

россия

дмитрий чернышенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148987/01/1489870146_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_80731337b40c0ab5e0f63691e1b37311.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует до конца года завершить программу подключения школ страны к высокоскоростному интернету, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Также в этом году мы планируем завершить программу подключения школ к быстрому интернету "по оптике". Два года назад у половины школ вообще не было высокоскоростного интернета, к концу этого года будут подключены все школы из программы", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.По его словам, правительство РФ также держит на контроле вопрос о том, что в 20% школах скорость доступа к интернету меньше федерального стандарта. Чернышенко отметил, что власти планируют решить его за счет федеральных субсидий. Параллельно, как сказал вице-премьер, решается вопрос, чтобы ученики и учителя каждой школы могли воспользоваться беспроводным интернетом на уроках.Кроме того, Чернышенко сообщил, что власти планируют в сентябре продлить лицензии компаниям, которые развивают и эксплуатируют сети 4G и вкупе с этим предлагают "уменьшить плату за использование радиочастотного спектра для операторов связи, которые будут строить сети на экономически неэффективных для них территориях, в том числе на федеральных автомобильных трассах".

https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741932112.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, общество