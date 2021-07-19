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Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету
Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету - РИА Новости, 19.07.2021
Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету
Правительство РФ планирует до конца года завершить программу подключения школ страны к высокоскоростному интернету, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:40
2021-07-19T20:40
2021-07-19T20:41
россия
дмитрий чернышенко
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует до конца года завершить программу подключения школ страны к высокоскоростному интернету, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Также в этом году мы планируем завершить программу подключения школ к быстрому интернету "по оптике". Два года назад у половины школ вообще не было высокоскоростного интернета, к концу этого года будут подключены все школы из программы", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.По его словам, правительство РФ также держит на контроле вопрос о том, что в 20% школах скорость доступа к интернету меньше федерального стандарта. Чернышенко отметил, что власти планируют решить его за счет федеральных субсидий. Параллельно, как сказал вице-премьер, решается вопрос, чтобы ученики и учителя каждой школы могли воспользоваться беспроводным интернетом на уроках.Кроме того, Чернышенко сообщил, что власти планируют в сентябре продлить лицензии компаниям, которые развивают и эксплуатируют сети 4G и вкупе с этим предлагают "уменьшить плату за использование радиочастотного спектра для операторов связи, которые будут строить сети на экономически неэффективных для них территориях, в том числе на федеральных автомобильных трассах".
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россия, дмитрий чернышенко, общество
20:40 19.07.2021 (обновлено: 20:41 19.07.2021)
Чернышенко назвал сроки подключения всех школ к быстрому интернету
Чернышенко заявил, что до конца года все школы подключат к высокоскоростному интернету
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Правительство РФ
планирует до конца года завершить программу подключения школ страны к высокоскоростному интернету, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
"Также в этом году мы планируем завершить программу подключения школ к быстрому интернету "по оптике". Два года назад у половины школ вообще не было высокоскоростного интернета, к концу этого года будут подключены все школы из программы", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
По его словам, правительство РФ также держит на контроле вопрос о том, что в 20% школах скорость доступа к интернету меньше федерального стандарта. Чернышенко отметил, что власти планируют решить его за счет федеральных субсидий. Параллельно, как сказал вице-премьер, решается вопрос, чтобы ученики и учителя каждой школы могли воспользоваться беспроводным интернетом на уроках.
Кроме того, Чернышенко сообщил, что власти планируют в сентябре продлить лицензии компаниям, которые развивают и эксплуатируют сети 4G и вкупе с этим предлагают "уменьшить плату за использование радиочастотного спектра для операторов связи, которые будут строить сети на экономически неэффективных для них территориях, в том числе на федеральных автомобильных трассах".