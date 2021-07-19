https://ria.ru/20210719/obschestvo-1741926920.html
Есть риск сохранения третьих смен в школах, считает Путин
Есть риск сохранения третьих смен в школах, считает Путин - РИА Новости, 19.07.2021
Есть риск сохранения третьих смен в школах, считает Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть риск сохранения третьих смен в школах, поэтому нужно обратить внимание на регионы с большим... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:50
2021-07-19T18:50
2021-07-19T19:25
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть риск сохранения третьих смен в школах, поэтому нужно обратить внимание на регионы с большим количеством детей дошкольного возраста."У нас еще сохраняется риск сохранения третьих смен… Нужно, конечно, особое внимание обратить на те регионы, где достаточно большое количество детей дошкольного возраста. Там, кстати говоря, в основном дети в третью смену и ходят", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент отметил, что на такие регионы нужно обратить внимание, чтобы привести в нормативное состояние.Также Путин отметил, что с 2022 года должна быть запущена программа капитального ремонта школ.
https://ria.ru/20210719/putin-1741908872.html
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россия, владимир путин, общество
18:50 19.07.2021 (обновлено: 19:25 19.07.2021)
Есть риск сохранения третьих смен в школах, считает Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть риск сохранения третьих смен в школах