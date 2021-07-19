https://ria.ru/20210719/novgorod-1741908576.html

Суд арестовал мужчину, обещавшего новгородской чиновнице пост министра

Суд арестовал мужчину, обещавшего новгородской чиновнице пост министра - РИА Новости, 19.07.2021

Суд арестовал мужчину, обещавшего новгородской чиновнице пост министра

Суд арестовал безработного мужчину, подозреваемого в том, что в мае он пообещал экс-сотруднице министерства финансов Новгородской области ускорить ее назначение РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:27

2021-07-19T17:27

2021-07-19T17:34

мошенничество

новгородская область

взятка

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Суд арестовал безработного мужчину, подозреваемого в том, что в мае он пообещал экс-сотруднице министерства финансов Новгородской области ускорить ее назначение на пост главы ведомства за 700 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона в понедельник.Как информирует надзорное ведомство, ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы регионального минфина по подозрению в даче взятки. Как установило следствие, в мае 62-летняя женщина перевела неустановленному лицу 300 тысяч рублей после того, как ей по телефону сообщили, что для ускорения назначения на должность министра финансов Новгородской области нужно заплатить 700 тысяч рублей.Одновременно было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере в отношении неустановленного лица, обманувшего бывшую сотрудницу областного минфина под предлогом ее ожидаемого повышения по службе.Как заключает прокуратура Новгородской области, суд, согласившись с позицией прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщил журналистам представитель администрации региона, областные власти окажут необходимое содействие следственным органам в рамках расследования. По его оценке, действия экс-чиновницы, которая имела большой опыт работы на ответственных должностях в новгородском правительстве, "не поддаются разумной логике".

https://ria.ru/20210705/cheboksary-1739988842.html

https://ria.ru/20210712/vzyatka-1740956339.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новгородская область, взятка, происшествия