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Суд арестовал мужчину, обещавшего новгородской чиновнице пост министра
Суд арестовал мужчину, обещавшего новгородской чиновнице пост министра - РИА Новости, 19.07.2021
Суд арестовал мужчину, обещавшего новгородской чиновнице пост министра
Суд арестовал безработного мужчину, подозреваемого в том, что в мае он пообещал экс-сотруднице министерства финансов Новгородской области ускорить ее назначение РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:27
2021-07-19T17:34
мошенничество
новгородская область
взятка
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Суд арестовал безработного мужчину, подозреваемого в том, что в мае он пообещал экс-сотруднице министерства финансов Новгородской области ускорить ее назначение на пост главы ведомства за 700 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона в понедельник.Как информирует надзорное ведомство, ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы регионального минфина по подозрению в даче взятки. Как установило следствие, в мае 62-летняя женщина перевела неустановленному лицу 300 тысяч рублей после того, как ей по телефону сообщили, что для ускорения назначения на должность министра финансов Новгородской области нужно заплатить 700 тысяч рублей.Одновременно было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере в отношении неустановленного лица, обманувшего бывшую сотрудницу областного минфина под предлогом ее ожидаемого повышения по службе.Как заключает прокуратура Новгородской области, суд, согласившись с позицией прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщил журналистам представитель администрации региона, областные власти окажут необходимое содействие следственным органам в рамках расследования. По его оценке, действия экс-чиновницы, которая имела большой опыт работы на ответственных должностях в новгородском правительстве, "не поддаются разумной логике".
https://ria.ru/20210705/cheboksary-1739988842.html
https://ria.ru/20210712/vzyatka-1740956339.html
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мошенничество, новгородская область, взятка, происшествия
17:27 19.07.2021 (обновлено: 17:34 19.07.2021)
 
Суд арестовал мужчину, обещавшего новгородской чиновнице пост министра

Суд арестовал мужчину, за деньги обещавшего пост министра бывшей новгородской чиновнице

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Суд арестовал безработного мужчину, подозреваемого в том, что в мае он пообещал экс-сотруднице министерства финансов Новгородской области ускорить ее назначение на пост главы ведомства за 700 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона в понедельник.
Как информирует надзорное ведомство, ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы регионального минфина по подозрению в даче взятки. Как установило следствие, в мае 62-летняя женщина перевела неустановленному лицу 300 тысяч рублей после того, как ей по телефону сообщили, что для ускорения назначения на должность министра финансов Новгородской области нужно заплатить 700 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 18:02
В Чувашии будут судить бывших полицейских за коррупцию
Одновременно было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере в отношении неустановленного лица, обманувшего бывшую сотрудницу областного минфина под предлогом ее ожидаемого повышения по службе.
"В ходе расследования уголовного дела личность подозреваемого установлена. Подозреваемый признал вину, дал явку с повинной. Тем не менее прокурор настаивал на аресте подозреваемого, учитывая общественную опасность совершенного преступления, а также указав, что задержанный может скрыться от следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, поскольку официально не трудоустроен, легального источника дохода не имеет", - говорится в сообщении.
Как заключает прокуратура Новгородской области, суд, согласившись с позицией прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 16:42
Таможенника в Москве поймали на взятке
Как сообщил журналистам представитель администрации региона, областные власти окажут необходимое содействие следственным органам в рамках расследования. По его оценке, действия экс-чиновницы, которая имела большой опыт работы на ответственных должностях в новгородском правительстве, "не поддаются разумной логике".
 
МошенничествоНовгородская областьВзяткаПроисшествия
 
 
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