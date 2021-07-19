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Вышел финальный трейлер блокбастера "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз"

Вышел финальный трейлер блокбастера "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" - РИА Новости, 19.07.2021

Вышел финальный трейлер блокбастера "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз"

Кинокомпания Paramount Pictures на своем YouTube-канале опубликовала финальный трейлер блокбастера "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", сообщает Collider. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:43

2021-07-19T18:43

2021-07-19T18:43

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кинокомпания Paramount Pictures на своем YouTube-канале опубликовала финальный трейлер блокбастера "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", сообщает Collider. В трейлере много экшена. В одной из сцен, например, показано, как герой ленты разрубает мечом мотоцикл, в другой — клинок пронзает уже крышу автомобиля, мчащегося по дороге в ночи. В видео также рассказывается, что Снейк Айз должен был убить другого героя ленты — Сторм Шэдоу, однако не сделал этого, потому что "увидел честь в его глазах" и не смог нажать на курок. Картина — третья лента франшизы "G.I. Joe: Бросок кобры". В российский прокат фильм выйдет 22 июля 2021 года.

https://ria.ru/20210707/thekingsman-1740234877.html

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2021

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