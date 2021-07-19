https://ria.ru/20210719/neft-1741907508.html

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель - РИА Новости, 19.07.2021

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили в понедельник темпы падения до 5%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 1 июня,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:21

2021-07-19T17:21

2021-07-19T17:40

цены на нефть

опек

brent

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили в понедельник темпы падения до 5%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 1 июня, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,3% - до 69,69 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опустился ниже 70 долларов за баррель впервые с 1 июня. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,7% - до 67,52 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI - на 5,24%, до 68,09 доллара.Главным событием для нефтяного рынка в начале этой недели является решение ОПЕК+ по сделке. Альянс в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта."Соглашение ОПЕК+ об увеличении добычи спровоцировало снижение цен на нефть, что дает некоторое облегчение для компаний и потребителей и незначительно снижает инфляционное давление. Однако этого может быть недостаточно, чтобы нейтрализовать экономические опасения", - сказал газете Wall Street Journal инвестиционный директор AJ Bell Русь Молд (Russ Mould).

https://ria.ru/20210718/neft-1741745869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, brent, экономика