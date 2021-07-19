https://ria.ru/20210719/navodnenie-1741811613.html

Власти ФРГ отказались говорить о причине большого числа жертв наводнений

Власти ФРГ отказались говорить о причине большого числа жертв наводнений - РИА Новости, 19.07.2021

Власти ФРГ отказались говорить о причине большого числа жертв наводнений

В Федеральном ведомстве по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) Германии отказались ответить на вопрос о причине большого числа жертв в наводнениях. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:02

2021-07-19T11:02

2021-07-19T11:02

наводнение в германии

саксония

ангела меркель

германия

бавария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741697372_0:354:3009:2047_1920x0_80_0_0_5d6090f7e4a191348c8d195fb530ab81.jpg

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. В Федеральном ведомстве по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) Германии отказались ответить на вопрос о причине большого числа жертв в наводнениях.В ведомстве отметили, что "по вопросам защиты от катастроф земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц просим обращаться в соответствующие министерства".В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших превышает 155 человек, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.

саксония

германия

бавария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, саксония, ангела меркель, германия, бавария, в мире