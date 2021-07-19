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Власти ФРГ отказались говорить о причине большого числа жертв наводнений
Власти ФРГ отказались говорить о причине большого числа жертв наводнений - РИА Новости, 19.07.2021
Власти ФРГ отказались говорить о причине большого числа жертв наводнений
В Федеральном ведомстве по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) Германии отказались ответить на вопрос о причине большого числа жертв в наводнениях. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:02
2021-07-19T11:02
наводнение в германии
саксония
ангела меркель
германия
бавария
в мире
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. В Федеральном ведомстве по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) Германии отказались ответить на вопрос о причине большого числа жертв в наводнениях.В ведомстве отметили, что "по вопросам защиты от катастроф земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц просим обращаться в соответствующие министерства".В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших превышает 155 человек, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.
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наводнение в германии, саксония, ангела меркель, германия, бавария, в мире
11:02 19.07.2021
 
Власти ФРГ отказались говорить о причине большого числа жертв наводнений

В профильном ведомстве Германии отказались назвать причину большого числа погибших при наводнениях

© REUTERS / Thilo SchmuelgenПоследствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. В Федеральном ведомстве по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) Германии отказались ответить на вопрос о причине большого числа жертв в наводнениях.
"В связи с актуальной ситуацией мы не можем ответить на ваш пресс-запрос", - письменно заявили в ведомстве в ответ на просьбу РИА Новости оценить работу региональных ведомств по защите от катастроф и прокомментировать большое число жертв в затронутых бедствием регионах.
В ведомстве отметили, что "по вопросам защиты от катастроф земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц просим обращаться в соответствующие министерства".
В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших превышает 155 человек, много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.
"Это действительно катастрофа". Наводнение в Германии
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

Пожарные забираются в дом в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

Региональный поезд, стоящий на вокзале города Кордел, затопленный водой реки Килль в западной Германии
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

Разрушенная от наводнения дорога в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

Автомобиль специального назначения везёт лодку в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Последствия наводнения в Шульде, Германия
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Sebastien Bozon

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Жители очищают улицу от грязи после наводнения. Бирсдорф-ам-Зее, недалеко от Битбурга, Западная Германия
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
© AP Photo / Michael Probst

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

Разрушенный мост, река Ар в Шульд, Германия. Из-за проливных дождей река Ар резко вышла из берегов
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

Кошка на улице после наводнения в Шульде, Германия
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

Разрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

Пожарные работают в зоне, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Bernd Lauter

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

Обломки домов, разрушенных наводнением, в Шульде недалеко от Бад-Нойенара, западная Германия
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
© AP Photo / Michael Probst

Сейчас главное — помочь людям на местах.

Владелец отеля сидит на статуе Иисуса перед своим поврежденным отелем в Инсуле, на юге Германии
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
© AP Photo / Martin Meissner

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

Поврежденные машины и дома в Хагене, Германия
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Последствия проливных дождей в Германии.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
 
Наводнение в ГерманииСаксонияАнгела МеркельГерманияБаварияВ мире
 
 
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