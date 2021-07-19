https://ria.ru/20210719/natsproekty-1741933957.html
Путин призвал чиновников при реализации нацпроектов "работать на земле"
Путин призвал чиновников при реализации нацпроектов "работать на земле" - РИА Новости, 19.07.2021
Путин призвал чиновников при реализации нацпроектов "работать на земле"
Каждый уровень власти в России должен понимать, что при реализации национальных проектов нужно "работать на земле", а не для галочки, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:35
2021-07-19T19:35
2021-07-19T20:18
нацпроекты
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Каждый уровень власти в России должен понимать, что при реализации национальных проектов нужно "работать на земле", а не для галочки, заявил президент РФ Владимир Путин."Каждый уровень власти должен четко понимать: реализуемые проекты и программы - это не про то, чтобы нарисовать гладкий отчет или построить отдельный один-единственный объект и в дальнейшем демонстрировать его как свое достижение", - заявил Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По его словам, "важна именно системная, постоянная, содержательная работа на земле"."И без преувеличения можно сказать: в то, что мы с вами делаем, нужно вкладывать не только средства, время и силы, но и душу нужно вкладывать, работать не для галочки, не для отчета, а для людей и во имя людей", - добавил он.Каждая инициатива, проект должны отвечать запросам, потребностям, интересам граждан, указал Путин."А для этого нужно вести уважительный разговор с гражданами, слушать их предложения и критические замечания, получать так называемую обратную связь. И повторю: наша задача, чтобы российские семьи чувствовали зримые позитивные перемены в своей жизни, видели, как на деле, а не на бумаге улучшается социальная сфера, все меньше становится экологических проблем, чтобы в нашей стране снижалась бедность, неравенство, увеличивались продолжительность жизни и реальные доходы", - продолжил он.Президент считает, что именно "уверенная позитивная динамика таких интегральных показателей должна стать очевидным подтверждением растущего благополучия в России", а также качества работы властей.
https://ria.ru/20210719/natsproekty-1741895723.html
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нацпроекты, россия, владимир путин, общество
19:35 19.07.2021 (обновлено: 20:18 19.07.2021)
Путин призвал чиновников при реализации нацпроектов "работать на земле"
Президент Путин: каждый уровень власти при реализации нацпроектов должен "работать на земле"
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Каждый уровень власти в России
должен понимать, что при реализации национальных проектов нужно "работать на земле", а не для галочки, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Каждый уровень власти должен четко понимать: реализуемые проекты и программы - это не про то, чтобы нарисовать гладкий отчет или построить отдельный один-единственный объект и в дальнейшем демонстрировать его как свое достижение", - заявил Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, "важна именно системная, постоянная, содержательная работа на земле".
"И без преувеличения можно сказать: в то, что мы с вами делаем, нужно вкладывать не только средства, время и силы, но и душу нужно вкладывать, работать не для галочки, не для отчета, а для людей и во имя людей", - добавил он.
Каждая инициатива, проект должны отвечать запросам, потребностям, интересам граждан, указал Путин.
"А для этого нужно вести уважительный разговор с гражданами, слушать их предложения и критические замечания, получать так называемую обратную связь. И повторю: наша задача, чтобы российские семьи чувствовали зримые позитивные перемены в своей жизни, видели, как на деле, а не на бумаге улучшается социальная сфера, все меньше становится экологических проблем, чтобы в нашей стране снижалась бедность, неравенство, увеличивались продолжительность жизни и реальные доходы", - продолжил он.
Президент считает, что именно "уверенная позитивная динамика таких интегральных показателей должна стать очевидным подтверждением растущего благополучия в России", а также качества работы властей.