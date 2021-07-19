https://ria.ru/20210719/natsproekty-1741933957.html

Путин призвал чиновников при реализации нацпроектов "работать на земле"

Путин призвал чиновников при реализации нацпроектов "работать на земле" - РИА Новости, 19.07.2021

Путин призвал чиновников при реализации нацпроектов "работать на земле"

Каждый уровень власти в России должен понимать, что при реализации национальных проектов нужно "работать на земле", а не для галочки, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:35

2021-07-19T19:35

2021-07-19T20:18

нацпроекты

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Каждый уровень власти в России должен понимать, что при реализации национальных проектов нужно "работать на земле", а не для галочки, заявил президент РФ Владимир Путин."Каждый уровень власти должен четко понимать: реализуемые проекты и программы - это не про то, чтобы нарисовать гладкий отчет или построить отдельный один-единственный объект и в дальнейшем демонстрировать его как свое достижение", - заявил Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По его словам, "важна именно системная, постоянная, содержательная работа на земле"."И без преувеличения можно сказать: в то, что мы с вами делаем, нужно вкладывать не только средства, время и силы, но и душу нужно вкладывать, работать не для галочки, не для отчета, а для людей и во имя людей", - добавил он.Каждая инициатива, проект должны отвечать запросам, потребностям, интересам граждан, указал Путин."А для этого нужно вести уважительный разговор с гражданами, слушать их предложения и критические замечания, получать так называемую обратную связь. И повторю: наша задача, чтобы российские семьи чувствовали зримые позитивные перемены в своей жизни, видели, как на деле, а не на бумаге улучшается социальная сфера, все меньше становится экологических проблем, чтобы в нашей стране снижалась бедность, неравенство, увеличивались продолжительность жизни и реальные доходы", - продолжил он.Президент считает, что именно "уверенная позитивная динамика таких интегральных показателей должна стать очевидным подтверждением растущего благополучия в России", а также качества работы властей.

https://ria.ru/20210719/natsproekty-1741895723.html

https://ria.ru/20210713/reyting-1741116737.html

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нацпроекты, россия, владимир путин, общество