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"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка

"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка - РИА Новости, 19.07.2021

"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка

По статистике около 20% детей умирают на стадии развития плода или в первый месяц после рождения. Пережить потерю настолько сложно, что некоторые пары распадаются, а некоторые - отказываются от идеи иметь детей. Как справиться с этим горем, решиться на новую беременность и как поддержать близкого человека? Обсуждаем с героиней Ольгой и экспертами.

2021-07-19T12:00

2021-07-19T12:00

2021-07-19T13:04

социальный навигатор

детские вопросы

страхи/ошибки

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"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка По статистике около 20% детей умирают на стадии развития плода или в первый месяц после рождения. Пережить потерю настолько сложно, что некоторые пары распадаются, а некоторые - отказываются от идеи иметь детей. Как справиться с этим горем, решиться на новую беременность и как поддержать близкого человека? Обсуждаем с героиней Ольгой и экспертами. audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка По статистике около 20% детей умирают на стадии развития плода или в первый месяц после рождения. Пережить потерю настолько сложно, что некоторые пары распадаются, а некоторые - отказываются от идеи иметь детей. Как справиться с этим горем, решиться на новую беременность и как поддержать близкого человека? Обсуждаем с героиней Ольгой и экспертами. audio/mpeg

Героиня подкаста Ольги пережила потерю ребенка через месяц после родов. Справиться с горем ей помогают клинический и перинатальный психолог, руководитель психологической службы фонда "Свет в руках" Елизавета Суханова и кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Ирина Никифорович.02:15 Почему так табуирована тема потери ребенка05:30 Как преодолеть страх перед новой беременностью?06:30 От 15 до 20% детей не проходят порог развития плода10:00 Психологическая готовность к следующей беременности наступает через 1,5 – 2 года14:40 Как правильно поддержать близкого человека16:00 Видеть или не видеть ребенка? Совет психолога и героини19:00 Как сохранить брак и отношения после потери?24:05 "Папы тоже плачут"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, аудио, подкаст, психология, дети, семья, общество