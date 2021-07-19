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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210719/natalnayapoterya-1741822119.html
"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка
"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка - РИА Новости, 19.07.2021
"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка
По статистике около 20% детей умирают на стадии развития плода или в первый месяц после рождения. Пережить потерю настолько сложно, что некоторые пары распадаются, а некоторые - отказываются от идеи иметь детей. Как справиться с этим горем, решиться на новую беременность и как поддержать близкого человека? Обсуждаем с героиней Ольгой и экспертами.
2021-07-19T12:00
2021-07-19T13:04
социальный навигатор
детские вопросы
страхи/ошибки
подкаст
психология
дети
семья
общество
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"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка
По статистике около 20% детей умирают на стадии развития плода или в первый месяц после рождения. Пережить потерю настолько сложно, что некоторые пары распадаются, а некоторые - отказываются от идеи иметь детей. Как справиться с этим горем, решиться на новую беременность и как поддержать близкого человека? Обсуждаем с героиней Ольгой и экспертами.
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка
По статистике около 20% детей умирают на стадии развития плода или в первый месяц после рождения. Пережить потерю настолько сложно, что некоторые пары распадаются, а некоторые - отказываются от идеи иметь детей. Как справиться с этим горем, решиться на новую беременность и как поддержать близкого человека? Обсуждаем с героиней Ольгой и экспертами.
audio/mpeg
Героиня подкаста Ольги пережила потерю ребенка через месяц после родов. Справиться с горем ей помогают клинический и перинатальный психолог, руководитель психологической службы фонда "Свет в руках" Елизавета Суханова и кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Ирина Никифорович.02:15 Почему так табуирована тема потери ребенка05:30 Как преодолеть страх перед новой беременностью?06:30 От 15 до 20% детей не проходят порог развития плода10:00 Психологическая готовность к следующей беременности наступает через 1,5 – 2 года14:40 Как правильно поддержать близкого человека16:00 Видеть или не видеть ребенка? Совет психолога и героини19:00 Как сохранить брак и отношения после потери?24:05 "Папы тоже плачут"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
4.7
96
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социальный навигатор, детские вопросы, аудио, подкаст, психология, дети, семья, общество
12:00 19.07.2021 (обновлено: 13:04 19.07.2021)
 

"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка

Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Боюсь смерти своего ребенка
12:00
Читать ria.ru в
По статистике около 20% детей умирают на стадии развития плода или в первый месяц после рождения. Пережить потерю настолько сложно, что некоторые пары распадаются, а некоторые - отказываются от идеи иметь детей. Как справиться с этим горем, решиться на новую беременность и как поддержать близкого человека? Обсуждаем с героиней Ольгой и экспертами.
Героиня подкаста Ольги пережила потерю ребенка через месяц после родов. Справиться с горем ей помогают клинический и перинатальный психолог, руководитель психологической службы фонда "Свет в руках" Елизавета Суханова и кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Ирина Никифорович.
02:15 Почему так табуирована тема потери ребенка
05:30 Как преодолеть страх перед новой беременностью?
06:30 От 15 до 20% детей не проходят порог развития плода
10:00 Психологическая готовность к следующей беременности наступает через 1,5 – 2 года
14:40 Как правильно поддержать близкого человека
16:00 Видеть или не видеть ребенка? Совет психолога и героини
19:00 Как сохранить брак и отношения после потери?
24:05 "Папы тоже плачут"
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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