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Число погибших из-за ливней в Индии выросло до 33, пишут СМИ
Число погибших из-за ливней в Индии выросло до 33, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2021
Число погибших из-за ливней в Индии выросло до 33, пишут СМИ
Число погибших в результате последствий ливней, обрушившихся на столицу индийского штата Махараштра Мумбаи, возросло до 33, еще шесть человек пострадали,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:48
2021-07-19T12:48
индия
мумбаи
происшествия
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число погибших в результате последствий ливней, обрушившихся на столицу индийского штата Махараштра Мумбаи, возросло до 33, еще шесть человек пострадали, сообщает газета Times of India со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о 25 погибших в результате схода оползня.По данным издания, гибель людей была вызвана сходом двух оползней, обрушением здания, три случая смерти стали следствием удара током.Сообщается, что индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи. Отмечается, что из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
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индия, мумбаи, происшествия, в мире
12:48 19.07.2021
 
Число погибших из-за ливней в Индии выросло до 33, пишут СМИ

Times of India: число погибших в результате последствий ливней в индийском Мумбаи выросло до 33

© REUTERS / Niharika KulkarniСпасатели на месте схода оползня в Мумбаи, Индия
Спасатели на месте схода оползня в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / Niharika Kulkarni
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число погибших в результате последствий ливней, обрушившихся на столицу индийского штата Махараштра Мумбаи, возросло до 33, еще шесть человек пострадали, сообщает газета Times of India со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 25 погибших в результате схода оползня.
По данным издания, гибель людей была вызвана сходом двух оползней, обрушением здания, три случая смерти стали следствием удара током.
Сообщается, что индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи. Отмечается, что из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
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