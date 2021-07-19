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Число погибших из-за ливней в Индии выросло до 33, пишут СМИ

Число погибших из-за ливней в Индии выросло до 33, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2021

Число погибших из-за ливней в Индии выросло до 33, пишут СМИ

Число погибших в результате последствий ливней, обрушившихся на столицу индийского штата Махараштра Мумбаи, возросло до 33, еще шесть человек пострадали,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:48

2021-07-19T12:48

2021-07-19T12:48

индия

мумбаи

происшествия

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число погибших в результате последствий ливней, обрушившихся на столицу индийского штата Махараштра Мумбаи, возросло до 33, еще шесть человек пострадали, сообщает газета Times of India со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о 25 погибших в результате схода оползня.По данным издания, гибель людей была вызвана сходом двух оползней, обрушением здания, три случая смерти стали следствием удара током.Сообщается, что индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи. Отмечается, что из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.

https://ria.ru/20210719/navodnenie-1741811613.html

индия

мумбаи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, мумбаи, происшествия, в мире