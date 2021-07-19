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Суд вынес приговор бизнесмену, похитившему у банка 3,6 миллиарда рублей
Суд вынес приговор бизнесмену, похитившему у банка 3,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.07.2021
Суд вынес приговор бизнесмену, похитившему у банка 3,6 миллиарда рублей
Суд приговорил бизнесмена, похитившего у банка более 3,6 миллиарда рублей, к 3,5 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:51
2021-07-19T20:55
хищение
новикомбанк
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Суд приговорил бизнесмена, похитившего у банка более 3,6 миллиарда рублей, к 3,5 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Ранее пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева сообщила РИА Новости, что гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ОТК) Давида Тетро обвиняют в хищении у "Новикомбанка". Он был арестован в январе 2020 года."Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя столицы Давида Тетро", - говорится в сообщении.Предприниматель осужден по статье УК РФ "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".Как установил суд, с мая 2011 года по октябрь 2015 года Тетро с сообщниками заключал заведомо невозвратные кредиты от имени подконтрольных организаций. Так они похитили у ЗАО АКБ "Новикомбанка" денег более 3,6 миллиарда рублей.Подчеркивается, что бизнесмен полностью признал свою вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство.Отмечается, что материальный ущерб потерпевшему возмещен.
https://ria.ru/20210709/kibermoshenniki-1740628046.html
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хищение, новикомбанк, москва, происшествия
20:51 19.07.2021 (обновлено: 20:55 19.07.2021)
 
Суд вынес приговор бизнесмену, похитившему у банка 3,6 миллиарда рублей

Бизнесмена приговорили к 3,5 годам колонии за хищение у банка более 3,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Суд приговорил бизнесмена, похитившего у банка более 3,6 миллиарда рублей, к 3,5 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Ранее пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева сообщила РИА Новости, что гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ОТК) Давида Тетро обвиняют в хищении у "Новикомбанка". Он был арестован в январе 2020 года.
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"Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя столицы Давида Тетро", - говорится в сообщении.
Предприниматель осужден по статье УК РФ "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".
Как установил суд, с мая 2011 года по октябрь 2015 года Тетро с сообщниками заключал заведомо невозвратные кредиты от имени подконтрольных организаций. Так они похитили у ЗАО АКБ "Новикомбанка" денег более 3,6 миллиарда рублей.
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Подчеркивается, что бизнесмен полностью признал свою вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство.
"С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд приговорил Тетро к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материальный ущерб потерпевшему возмещен.
 
ХищениеНовикомбанкМоскваПроисшествия
 
 
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