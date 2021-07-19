https://ria.ru/20210719/moskva-1741941629.html

Суд вынес приговор бизнесмену, похитившему у банка 3,6 миллиарда рублей

Суд вынес приговор бизнесмену, похитившему у банка 3,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.07.2021

Суд вынес приговор бизнесмену, похитившему у банка 3,6 миллиарда рублей

Суд приговорил бизнесмена, похитившего у банка более 3,6 миллиарда рублей, к 3,5 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:51

2021-07-19T20:51

2021-07-19T20:55

хищение

новикомбанк

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Суд приговорил бизнесмена, похитившего у банка более 3,6 миллиарда рублей, к 3,5 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Ранее пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева сообщила РИА Новости, что гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ОТК) Давида Тетро обвиняют в хищении у "Новикомбанка". Он был арестован в январе 2020 года."Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя столицы Давида Тетро", - говорится в сообщении.Предприниматель осужден по статье УК РФ "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".Как установил суд, с мая 2011 года по октябрь 2015 года Тетро с сообщниками заключал заведомо невозвратные кредиты от имени подконтрольных организаций. Так они похитили у ЗАО АКБ "Новикомбанка" денег более 3,6 миллиарда рублей.Подчеркивается, что бизнесмен полностью признал свою вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство.Отмечается, что материальный ущерб потерпевшему возмещен.

https://ria.ru/20210709/kibermoshenniki-1740628046.html

https://ria.ru/20210712/vzyatka-1740956339.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хищение, новикомбанк, москва, происшествия