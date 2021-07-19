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Власти рассказали о качестве воды в Москве-реке
Власти рассказали о качестве воды в Москве-реке - РИА Новости, 19.07.2021
Власти рассказали о качестве воды в Москве-реке
Качество воды в Москве-реке в этом году лучше, чем в прошлом, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:28
2021-07-19T13:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
антон кульбачевский
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Качество воды в Москве-реке в этом году лучше, чем в прошлом, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Аномальных изменений во флоре и фауне Москвы-реки из-за жары в этом году не замечено, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В жару 2010 года, когда держалось плюс 40 градусов около полутора месяцев, в Москве-реке даже были медузы. Сейчас жаркая погода, но аномальных изменений во флоре и фауне в этом году не замечаем", - рассказал Кульбачевский.Экологических нарушений на Москве-реке становится все меньше, качество воды в ней за 10 лет улучшилось на 30%, также сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Качество воды в Москве-реке за 10 лет стало лучше. В целом в Москве (насчитывается) более 200 рек и 2 тысяч водоемов, качество воды улучшилось... в зависимости от округов на 30%... Регулярно проводится очистка водного объекта, в работе используются современные технологии, строятся новые очистные сооружения. Стоит отметить также, что экологических нарушений становится меньше. Конечно, есть разовые локальные проблемы, в основном это речной транспорт, который перемещается по Москве-реке", - рассказал Кульбачевский.Он отметил, что все загрязнения реки специалисты имеют возможность наблюдать в режиме реального времени."Понятно, что у нас различные участки подвержены различным загрязнениям, различным нагрузкам. Если взять центральную часть города, основной вызов - это автотранспорт, потому что очень высокая плотность улично-дорожной сети, здесь по тяжелым металлам и по нефтепродуктам качество воды улучшилось почти в два раза. В южном и юго-восточном округах воздействие оказывают Курьяновские очистные сооружения, по показателю органических соединений улучшение где-то на 40% благодаря применению новых технологий", - уточнил Кульбачевский.
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городское хозяйство москвы, антон кульбачевский, общество
11:28 19.07.2021 (обновлено: 13:03 19.07.2021)
 
Власти рассказали о качестве воды в Москве-реке

Начальник столичного департамента природопользования рассказал о качестве воды в Москве-реке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко в Москве
Московский международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Качество воды в Москве-реке в этом году лучше, чем в прошлом, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Качество воды в Москве-реке улучшается с каждым годом. Вода в этом году чище, чем в прошлом году", - сказал Кульбачевский.
Аномальных изменений во флоре и фауне Москвы-реки из-за жары в этом году не замечено, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В жару 2010 года, когда держалось плюс 40 градусов около полутора месяцев, в Москве-реке даже были медузы. Сейчас жаркая погода, но аномальных изменений во флоре и фауне в этом году не замечаем", - рассказал Кульбачевский.
Экологических нарушений на Москве-реке становится все меньше, качество воды в ней за 10 лет улучшилось на 30%, также сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
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"Качество воды в Москве-реке за 10 лет стало лучше. В целом в Москве (насчитывается) более 200 рек и 2 тысяч водоемов, качество воды улучшилось... в зависимости от округов на 30%... Регулярно проводится очистка водного объекта, в работе используются современные технологии, строятся новые очистные сооружения. Стоит отметить также, что экологических нарушений становится меньше. Конечно, есть разовые локальные проблемы, в основном это речной транспорт, который перемещается по Москве-реке", - рассказал Кульбачевский.
Он отметил, что все загрязнения реки специалисты имеют возможность наблюдать в режиме реального времени.
"Понятно, что у нас различные участки подвержены различным загрязнениям, различным нагрузкам. Если взять центральную часть города, основной вызов - это автотранспорт, потому что очень высокая плотность улично-дорожной сети, здесь по тяжелым металлам и по нефтепродуктам качество воды улучшилось почти в два раза. В южном и юго-восточном округах воздействие оказывают Курьяновские очистные сооружения, по показателю органических соединений улучшение где-то на 40% благодаря применению новых технологий", - уточнил Кульбачевский.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыАнтон КульбачевскийОбщество
 
 
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