https://ria.ru/20210719/moskva-1741816390.html

Власти рассказали о качестве воды в Москве-реке

Власти рассказали о качестве воды в Москве-реке - РИА Новости, 19.07.2021

Власти рассказали о качестве воды в Москве-реке

Качество воды в Москве-реке в этом году лучше, чем в прошлом, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:28

2021-07-19T11:28

2021-07-19T13:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

антон кульбачевский

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Качество воды в Москве-реке в этом году лучше, чем в прошлом, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Аномальных изменений во флоре и фауне Москвы-реки из-за жары в этом году не замечено, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В жару 2010 года, когда держалось плюс 40 градусов около полутора месяцев, в Москве-реке даже были медузы. Сейчас жаркая погода, но аномальных изменений во флоре и фауне в этом году не замечаем", - рассказал Кульбачевский.Экологических нарушений на Москве-реке становится все меньше, качество воды в ней за 10 лет улучшилось на 30%, также сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Качество воды в Москве-реке за 10 лет стало лучше. В целом в Москве (насчитывается) более 200 рек и 2 тысяч водоемов, качество воды улучшилось... в зависимости от округов на 30%... Регулярно проводится очистка водного объекта, в работе используются современные технологии, строятся новые очистные сооружения. Стоит отметить также, что экологических нарушений становится меньше. Конечно, есть разовые локальные проблемы, в основном это речной транспорт, который перемещается по Москве-реке", - рассказал Кульбачевский.Он отметил, что все загрязнения реки специалисты имеют возможность наблюдать в режиме реального времени."Понятно, что у нас различные участки подвержены различным загрязнениям, различным нагрузкам. Если взять центральную часть города, основной вызов - это автотранспорт, потому что очень высокая плотность улично-дорожной сети, здесь по тяжелым металлам и по нефтепродуктам качество воды улучшилось почти в два раза. В южном и юго-восточном округах воздействие оказывают Курьяновские очистные сооружения, по показателю органических соединений улучшение где-то на 40% благодаря применению новых технологий", - уточнил Кульбачевский.

https://ria.ru/20210715/vozdukh-1741392196.html

https://ria.ru/20210719/kupanie-1741555352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, антон кульбачевский, общество