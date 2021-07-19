https://ria.ru/20210719/moskva-1741792792.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 19.07.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Кратковременный дождь, гроза и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:28

2021-07-19T08:28

2021-07-19T15:02

александр синенков

москва

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами дождь, гроза. Температура воздуха в Москве — плюс 29-31, по области — плюс 27-32. Ветер ожидается западный, три-восемь метров в секунду", — рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба и практически не будет меняться.

https://ria.ru/20210719/zhara-1741786874.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, москва, общество