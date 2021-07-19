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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 19.07.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Кратковременный дождь, гроза и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:28
2021-07-19T08:28
2021-07-19T15:02
александр синенков
москва
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами дождь, гроза. Температура воздуха в Москве — плюс 29-31, по области — плюс 27-32. Ветер ожидается западный, три-восемь метров в секунду", — рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба и практически не будет меняться.
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александр синенков, москва, общество
08:28 19.07.2021 (обновлено: 15:02 19.07.2021)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков пообещал москвичам в понедельник кратковременный дождь, грозу и до плюс 31 градуса