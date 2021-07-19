02:19 19.07.2021 (обновлено: 10:58 19.07.2021)
Немец пришел в восторг после сравнения Москвы и Берлина
Автор немецкой газеты Tagesspiegel пришел в восторг после сравнения Москвы и Берлина
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Немецкий автор Бернхард Шульц в статье для газеты Tagesspiegel сравнил темпы развития Москвы и Берлина.
По мнению обозревателя, российская столица меняется быстрее и лучше немецкой. В качестве аргумента он привел личные впечатления от пароходной прогулки по Москве-реке, во время которой автор услышал доклад консалтинговой фирмы Boston Consulting.
"Берлин оказался где-то в хвосте, и несмотря на весь наш местный берлинский патриотизм отрицать это трудно. А то, что Москва в этом отношении находится в лидерах, видно при каждом визите в этот город или даже во время каждой прогулки по нему", — пояснил Шульц.
Публицист обратил внимание, что мэр Москвы Сергей Собянин после вступления в должность начал проводить целенаправленную политику создания городских пространств и модернизацию улиц путем расширения тротуаров, высаживания деревьев, устройства велосипедных полос. Еще одним достижением российской столицы Шульц называет создание Московского центрального кольца (МЦК).
"Оно (МЦК. — Прим. ред.) функционирует, как описано в докладах, с новыми поездами и суперсовременной системой оплаты проезда. По сравнению с этим Берлин кажется городом, враждебно настроенным по отношению к модернизации. <…> Берлинским политикам стоит подумать о командировках в российскую столицу", — высказался немец.
Шульц также высоко оценил строительство новых станций московского метро, офисов для создания рабочих мест вне центра города, автомобильных дорог, создание парка "Зарядье". Автор заключил, что это место олицетворяет стремительные изменения, произошедшие в Москве в последние годы.
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