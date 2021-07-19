https://ria.ru/20210719/molodezh-1741922561.html
Молодежь все позже выходит на рынок труда, заявила Голикова
Молодежь все позже выходит на рынок труда, заявила Голикова - РИА Новости, 19.07.2021
Молодежь все позже выходит на рынок труда, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о тенденции к более позднему выходу российской молодежи на рынок труда. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:33
2021-07-19T18:33
2021-07-19T19:40
навигатор абитуриента
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о тенденции к более позднему выходу российской молодежи на рынок труда."Мы наблюдаем серьезные изменения на рынке труда. Это вымывание возрастной когорты 30-44 года, имеющей самые высокие уровни занятости, более поздний выход на рынок труда молодежи, установка на новые формы занятости: 56% молодых людей готовы работать исключительно на себя", - сказала она на совете по стратегическому развитию и проектам.Вице-премьер отметила, что значимый рост ожидается в IT-отрасли, что "даст плюсом" около 2 миллионов специалистов в этой сфере в 2030 году. Увеличение занятых прогнозируется в строительстве, отраслях здравоохранения и сферы соцуслуг, креативных индустриях."Сжиматься" будут сферы транспорта, финансово-административной деятельности, госуправления, сельского хозяйства.Президент РФ Владимир Путин отметил, что в России хороший показатель в целом по занятости, но, что касается занятости молодых людей от 20 до 24 лет, показатель другой. По некоторым регионам это очень серьезный вопрос, отметил президент. Он также попросил правительство обратить внимание на молодежную занятость.
https://ria.ru/20210719/podderzhka-1741915063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfc6c9bde48aa33b330d9444417fb41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, россия, татьяна голикова, общество
18:33 19.07.2021 (обновлено: 19:40 19.07.2021)
Молодежь все позже выходит на рынок труда, заявила Голикова
Голикова заявила о тенденции к более позднему выходу молодежи на рынок труда
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила о тенденции к более позднему выходу российской молодежи на рынок труда.
"Мы наблюдаем серьезные изменения на рынке труда. Это вымывание возрастной когорты 30-44 года, имеющей самые высокие уровни занятости, более поздний выход на рынок труда молодежи, установка на новые формы занятости: 56% молодых людей готовы работать исключительно на себя", - сказала она на совете по стратегическому развитию и проектам.
Вице-премьер отметила, что значимый рост ожидается в IT-отрасли, что "даст плюсом" около 2 миллионов специалистов в этой сфере в 2030 году. Увеличение занятых прогнозируется в строительстве, отраслях здравоохранения и сферы соцуслуг, креативных индустриях.
"Сжиматься" будут сферы транспорта, финансово-административной деятельности, госуправления, сельского хозяйства.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что в России хороший показатель в целом по занятости, но, что касается занятости молодых людей от 20 до 24 лет, показатель другой. По некоторым регионам это очень серьезный вопрос, отметил президент. Он также попросил правительство обратить внимание на молодежную занятость.