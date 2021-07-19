https://ria.ru/20210719/mishustin-1741921949.html

Мишустин рассказал о финансировании инициатив по развитию

Мишустин рассказал о финансировании инициатив по развитию - РИА Новости, 19.07.2021

Мишустин рассказал о финансировании инициатив по развитию

На реализацию инициатив для достижения целей по развитию России на ближайшие три года потребуется дополнительно выделить порядка 736 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:30

2021-07-19T18:30

2021-07-19T18:30

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. На реализацию инициатив для достижения целей по развитию России на ближайшие три года потребуется дополнительно выделить порядка 736 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Общая стоимость этих инициатив, еще раз скажу, всех, на три ближайших с половиной года составит 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Основная часть - это уже имеющиеся бюджетные ресурсы, средства частных инвесторов, государственных компаний, институтов развития. Дополнительно потребуется выделить порядка 736 миллиардов рублей - это из федерального бюджета и из Фонда национального благосостояния вместе", - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20210719/vyzovy-1741902888.html

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, экономика