https://ria.ru/20210719/mishustin-1741921949.html
Мишустин рассказал о финансировании инициатив по развитию
Мишустин рассказал о финансировании инициатив по развитию - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин рассказал о финансировании инициатив по развитию
На реализацию инициатив для достижения целей по развитию России на ближайшие три года потребуется дополнительно выделить порядка 736 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:30
2021-07-19T18:30
2021-07-19T18:30
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. На реализацию инициатив для достижения целей по развитию России на ближайшие три года потребуется дополнительно выделить порядка 736 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Общая стоимость этих инициатив, еще раз скажу, всех, на три ближайших с половиной года составит 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Основная часть - это уже имеющиеся бюджетные ресурсы, средства частных инвесторов, государственных компаний, институтов развития. Дополнительно потребуется выделить порядка 736 миллиардов рублей - это из федерального бюджета и из Фонда национального благосостояния вместе", - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20210719/vyzovy-1741902888.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Мишустин рассказал о финансировании инициатив по развитию
Премьер Мишустин: на инициативы по развитию России дополнительно потребуется 736 миллиардов рублей