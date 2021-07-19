https://ria.ru/20210719/mishustin-1741917999.html

Мишустин назвал ключевой факт при формировании инициатив развития России

Мишустин назвал ключевой факт при формировании инициатив развития России - РИА Новости, 19.07.2021

Мишустин назвал ключевой факт при формировании инициатив развития России

Мнение людей стало основой для формирования комплекса стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития, который будет представлен сегодня,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:06

2021-07-19T18:06

2021-07-19T19:19

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мнение людей стало основой для формирования комплекса стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития, который будет представлен сегодня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в понедельник на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным."Во время работы над инициативами мы отметили важность обратной связи с людьми. Взаимодействие с людьми стало обязательной частью нашей работы. Мы провели несколько раундов опросов в России, в том числе, и в интернете по каждой инициативе. Наиболее активно участвовали люди в возрасте от 25 до 39 лет. Их почти половина была. И мнение людей стало основой для формирования рейтинга для определения пакета сегодняшних предложений", – подчеркнул Мишустин.Премьер-министр добавил, что вся полученная информация была обработана для того, чтобы получить конкретную оценку по всем позициям и сформировать цельную картину, чтобы сделать соответствующий выбор.

https://ria.ru/20210719/elektromobil-1741913389.html

россия

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россия, михаил мишустин, владимир путин