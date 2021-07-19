Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/mishustin-1741917999.html
Мишустин назвал ключевой факт при формировании инициатив развития России
Мишустин назвал ключевой факт при формировании инициатив развития России - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин назвал ключевой факт при формировании инициатив развития России
Мнение людей стало основой для формирования комплекса стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития, который будет представлен сегодня,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:06
2021-07-19T19:19
россия
михаил мишустин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740594628_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_f82f3fd46a6d8a5a0f5e641da30d62a0.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мнение людей стало основой для формирования комплекса стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития, который будет представлен сегодня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в понедельник на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным."Во время работы над инициативами мы отметили важность обратной связи с людьми. Взаимодействие с людьми стало обязательной частью нашей работы. Мы провели несколько раундов опросов в России, в том числе, и в интернете по каждой инициативе. Наиболее активно участвовали люди в возрасте от 25 до 39 лет. Их почти половина была. И мнение людей стало основой для формирования рейтинга для определения пакета сегодняшних предложений", – подчеркнул Мишустин.Премьер-министр добавил, что вся полученная информация была обработана для того, чтобы получить конкретную оценку по всем позициям и сформировать цельную картину, чтобы сделать соответствующий выбор.
https://ria.ru/20210719/elektromobil-1741913389.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740594628_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_0db838412a69f6cc3fdfadc203b8e9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, владимир путин
18:06 19.07.2021 (обновлено: 19:19 19.07.2021)
 
Мишустин назвал ключевой факт при формировании инициатив развития России

Мишустин: мнение людей было ключевым при формировании стратегических инициатив

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мнение людей стало основой для формирования комплекса стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития, который будет представлен сегодня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в понедельник на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Во время работы над инициативами мы отметили важность обратной связи с людьми. Взаимодействие с людьми стало обязательной частью нашей работы. Мы провели несколько раундов опросов в России, в том числе, и в интернете по каждой инициативе. Наиболее активно участвовали люди в возрасте от 25 до 39 лет. Их почти половина была. И мнение людей стало основой для формирования рейтинга для определения пакета сегодняшних предложений", – подчеркнул Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 17:46
Мишустин объявил о работе над выпуском российской линейки электромобилей
Премьер-министр добавил, что вся полученная информация была обработана для того, чтобы получить конкретную оценку по всем позициям и сформировать цельную картину, чтобы сделать соответствующий выбор.
 
РоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
03:57При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
Лента новостейМолния