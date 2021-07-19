https://ria.ru/20210719/mishustin-1741907653.html
Мишустин пообещал полностью выполнить соцобязательства перед гражданами
Мишустин пообещал полностью выполнить соцобязательства перед гражданами - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин пообещал полностью выполнить соцобязательства перед гражданами
Все соцобязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме, правительство будет жестко контролировать расходы, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:23
2021-07-19T17:23
2021-07-19T17:29
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все соцобязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме, правительство будет жестко контролировать расходы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все повышенные в том числе социальные обязательства перед людьми будут выполнены в полном объеме. Граждане своевременно получат все выплаты, пособия, пенсии. А ранее принятые решения в социальной сфере будут осуществляться в проактивном режиме. Правительство будет жестко контролировать расходование средств на эти цели", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и проектам.
https://ria.ru/20201207/sotsobyazatelstva-1588063573.html
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общество, россия, михаил мишустин
17:23 19.07.2021 (обновлено: 17:29 19.07.2021)
Мишустин пообещал полностью выполнить соцобязательства перед гражданами
Премьер Мишустин: все обязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме