https://ria.ru/20210719/mishustin-1741907653.html

Мишустин пообещал полностью выполнить соцобязательства перед гражданами

Мишустин пообещал полностью выполнить соцобязательства перед гражданами - РИА Новости, 19.07.2021

Мишустин пообещал полностью выполнить соцобязательства перед гражданами

Все соцобязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме, правительство будет жестко контролировать расходы, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:23

2021-07-19T17:23

2021-07-19T17:29

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все соцобязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме, правительство будет жестко контролировать расходы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все повышенные в том числе социальные обязательства перед людьми будут выполнены в полном объеме. Граждане своевременно получат все выплаты, пособия, пенсии. А ранее принятые решения в социальной сфере будут осуществляться в проактивном режиме. Правительство будет жестко контролировать расходование средств на эти цели", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и проектам.

https://ria.ru/20201207/sotsobyazatelstva-1588063573.html

россия

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2021

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общество, россия, михаил мишустин