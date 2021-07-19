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Минпромторг пообещал в 2022 году льготные кредиты на электрокары
Минпромторг пообещал в 2022 году льготные кредиты на электрокары - РИА Новости, 20.07.2021
Минпромторг пообещал в 2022 году льготные кредиты на электрокары
Минпромторг РФ с 2022 года распространит программы льготного автокредитования и льготного лизинга на электрокары, а в последующем - и на водородомобили, сообщил РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-19T22:32
2021-07-20T00:23
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ с 2022 года распространит программы льготного автокредитования и льготного лизинга на электрокары, а в последующем - и на водородомобили, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью "Российской газете"."Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем и на водородные", - сказал он.По его словам, проект будет осуществлен в соответствии с концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую Минпромторг разработал и внес в правительство РФ совместно с Минэкономразвития.Министр подчеркнул также, что в следующем году льготной программой для покупки автомобилей по-прежнему смогут воспользоваться те, кто покупает автомобиль впервые, семьи с детьми, работники здравоохранения, а также те, кто сдает старый автомобиль дилеру в трейд-ин.
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
22:32 19.07.2021 (обновлено: 00:23 20.07.2021)
 
Минпромторг пообещал в 2022 году льготные кредиты на электрокары

Минпромторг с 2022 года распространит льготные автокредиты на электрокары

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗарядка электромобилей в Москве
Зарядка электромобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ с 2022 года распространит программы льготного автокредитования и льготного лизинга на электрокары, а в последующем - и на водородомобили, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью "Российской газете".
"Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем и на водородные", - сказал он.
По его словам, проект будет осуществлен в соответствии с концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую Минпромторг разработал и внес в правительство РФ совместно с Минэкономразвития.
Министр подчеркнул также, что в следующем году льготной программой для покупки автомобилей по-прежнему смогут воспользоваться те, кто покупает автомобиль впервые, семьи с детьми, работники здравоохранения, а также те, кто сдает старый автомобиль дилеру в трейд-ин.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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