https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741948470.html

Минпромторг пообещал в 2022 году льготные кредиты на электрокары

Минпромторг пообещал в 2022 году льготные кредиты на электрокары - РИА Новости, 20.07.2021

Минпромторг пообещал в 2022 году льготные кредиты на электрокары

Минпромторг РФ с 2022 года распространит программы льготного автокредитования и льготного лизинга на электрокары, а в последующем - и на водородомобили, сообщил РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-19T22:32

2021-07-19T22:32

2021-07-20T00:23

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ с 2022 года распространит программы льготного автокредитования и льготного лизинга на электрокары, а в последующем - и на водородомобили, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью "Российской газете"."Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем и на водородные", - сказал он.По его словам, проект будет осуществлен в соответствии с концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую Минпромторг разработал и внес в правительство РФ совместно с Минэкономразвития.Министр подчеркнул также, что в следующем году льготной программой для покупки автомобилей по-прежнему смогут воспользоваться те, кто покупает автомобиль впервые, семьи с детьми, работники здравоохранения, а также те, кто сдает старый автомобиль дилеру в трейд-ин.

https://ria.ru/20210601/elektrokar-1735031129.html

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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика