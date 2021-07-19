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Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
Киевское метро возобновило работу в обычном режиме - РИА Новости, 19.07.2021
Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
Киевское метро возобновило работу в обычном режиме после попадания воды в вестибюли двух станций, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен". РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:00
2021-07-19T16:00
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Киевское метро возобновило работу в обычном режиме после попадания воды в вестибюли двух станций, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".В понедельник украинскую столицу накрыл мощный ливень. Проезд по многим улицам затруднен. Две станции метро были закрыты на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды. Позже станция "Академгородок" возобновила работу. Из-за затопления вестибюля на станции "Берестейская" закрыли гермозатвор."Внимание! Красная линия! Станция "Берестейская" открыта для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!" - сообщила пресс-служба в Facebook.
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facebook, киевский метрополитен, киев, украина
Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
Киевский метрополитен возобновил работу в обычном режиме после подтопления