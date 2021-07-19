https://ria.ru/20210719/metro-1741887805.html

Киевское метро возобновило работу в обычном режиме

Киевское метро возобновило работу в обычном режиме - РИА Новости, 19.07.2021

Киевское метро возобновило работу в обычном режиме

Киевское метро возобновило работу в обычном режиме после попадания воды в вестибюли двух станций, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен". РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:00

2021-07-19T16:00

2021-07-19T16:00

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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Киевское метро возобновило работу в обычном режиме после попадания воды в вестибюли двух станций, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".В понедельник украинскую столицу накрыл мощный ливень. Проезд по многим улицам затруднен. Две станции метро были закрыты на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды. Позже станция "Академгородок" возобновила работу. Из-за затопления вестибюля на станции "Берестейская" закрыли гермозатвор."Внимание! Красная линия! Станция "Берестейская" открыта для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!" - сообщила пресс-служба в Facebook.

https://ria.ru/20210719/metro-1741850008.html

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