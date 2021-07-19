https://ria.ru/20210719/metro-1741850008.html

В Киеве ливень затопил две станции метро

В Киеве ливень затопил две станции метро - РИА Новости, 19.07.2021

В Киеве ливень затопил две станции метро

Две станции метро закрыты в Киеве на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен". РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:40

2021-07-19T13:40

2021-07-19T15:02

киевский метрополитен

киев

в мире

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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Две станции метро закрыты в Киеве на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".В понедельник украинскую столицу накрыл мощный ливень. Проезд по многим улицам затруднен."Внимание! Станция "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте метрополитена в Facebook.Также сообщается, что вестибюль № 1 станции "Академгородок" закрыт на вход и выход. Позднее пресс-служба метрополитена сообщила, что станция возобновила работу в обычном режиме.Из-за затопления вестибюля на станции "Берестейская" закрыли гермозатвор. "Внимание. Красная линия! Во избежание попадания воды на пути, в переходе к станции "Берестейская" закрыт гермозатвор. Ликвидация последствий непогоды продолжается", - сообщили в преcс-службе. Об открытии станции для пассажиров будет сообщено дополнительно.

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Затопленные станции метро в Киеве Две станции метро в Киеве затоплены. "Берестейская" и "Академгородок" закрыты на вход и выход. С утра в столице Украины идет ливень. Видео из соцсетей 2021-07-19T13:40 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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