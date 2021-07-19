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В Киеве ливень затопил две станции метро
В Киеве ливень затопил две станции метро - РИА Новости, 19.07.2021
В Киеве ливень затопил две станции метро
Две станции метро закрыты в Киеве на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен". РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:40
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киевский метрополитен
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Две станции метро закрыты в Киеве на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".В понедельник украинскую столицу накрыл мощный ливень. Проезд по многим улицам затруднен."Внимание! Станция "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте метрополитена в Facebook.Также сообщается, что вестибюль № 1 станции "Академгородок" закрыт на вход и выход. Позднее пресс-служба метрополитена сообщила, что станция возобновила работу в обычном режиме.Из-за затопления вестибюля на станции "Берестейская" закрыли гермозатвор. "Внимание. Красная линия! Во избежание попадания воды на пути, в переходе к станции "Берестейская" закрыт гермозатвор. Ликвидация последствий непогоды продолжается", - сообщили в преcс-службе. Об открытии станции для пассажиров будет сообщено дополнительно.
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4.7
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353
60
Затопленные станции метро в Киеве
Две станции метро в Киеве затоплены. "Берестейская" и "Академгородок" закрыты на вход и выход. С утра в столице Украины идет ливень. Видео из соцсетей
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видео, киевский метрополитен, киев, в мире
В Киеве ливень затопил две станции метро
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Две станции метро закрыты в Киеве на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
2021-07-19T13:40
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PT0M17S
13:40 19.07.2021 (обновлено: 15:02 19.07.2021)
 
В Киеве ливень затопил две станции метро

Ливень затопил вестибюли станций киевского метро "Берестейская" и "Академгородок"

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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Две станции метро закрыты в Киеве на вход и выход из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
В понедельник украинскую столицу накрыл мощный ливень. Проезд по многим улицам затруднен.
"Внимание! Станция "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте метрополитена в Facebook.
Также сообщается, что вестибюль № 1 станции "Академгородок" закрыт на вход и выход. Позднее пресс-служба метрополитена сообщила, что станция возобновила работу в обычном режиме.
Из-за затопления вестибюля на станции "Берестейская" закрыли гермозатвор. "Внимание. Красная линия! Во избежание попадания воды на пути, в переходе к станции "Берестейская" закрыт гермозатвор. Ликвидация последствий непогоды продолжается", - сообщили в преcс-службе. Об открытии станции для пассажиров будет сообщено дополнительно.
 
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