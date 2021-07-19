https://ria.ru/20210719/medpomosch-1741928138.html
Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов"
Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов" - РИА Новости, 19.07.2021
Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов"
Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:58
2021-07-19T18:58
2021-07-19T21:00
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что нужны не отчеты, а результаты.На совете по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции глава государства напомнил, что ФСО проводит регулярно на профессиональном уровне собственные опросы, и согласно полученным данным, "к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения"."Михаил Альбертович, вы в курсе, наверное, да, этих исследований, да?" - обратился он к Мурашко.Глава Минздрава ответил утвердительно и напомнил, что в последний год система здравоохранения испытывала высочайшие нагрузки, фиксировались подъемы обращений граждан, и заверил, что ведомство держит все это на контроле."Я понимаю. Мы все работали в очень непростых условиях. И система здравоохранения в условиях особого напряжения, это совершенно очевидно, это понятно. Вместе с тем что бы хотел вас попросить. Вот вы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения, деньги очень приличные там - свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы", - сказал глава государства.Путин подчеркнул, что этот показатель обязательно должен учитываться."Нужно понимать, ведь мы же с вами много раз говорили, постоянно и коллеги говорят в правительстве, и я постоянно говорю о том, что нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества, реальные результаты для людей", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20210719/golikova-1741916620.html
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Путин о качестве медицины: "Нужны не бумажные отчеты, а результат"
Путин сказал, что представленные ему опросы ФСО не показывают роста удовлетворенности россиян качеством медицины. Попросил главу Минздрава обратить на них внимание - нужны не отчеты, а результаты.
2021-07-19T18:58
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михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, общество
18:58 19.07.2021 (обновлено: 21:00 19.07.2021)
Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов"
Президент Путин: нужно учитывать удовлетворенность россиян медпомощью при развитии здравоохранения
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
попросил главу Минздрава Михаила Мурашко
обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что нужны не отчеты, а результаты.
На совете по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции глава государства напомнил, что ФСО проводит регулярно на профессиональном уровне собственные опросы, и согласно полученным данным, "к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения".
"Михаил Альбертович, вы в курсе, наверное, да, этих исследований, да?" - обратился он к Мурашко.
Глава Минздрава ответил утвердительно и напомнил, что в последний год система здравоохранения испытывала высочайшие нагрузки, фиксировались подъемы обращений граждан, и заверил, что ведомство держит все это на контроле.
"Я понимаю. Мы все работали в очень непростых условиях. И система здравоохранения в условиях особого напряжения, это совершенно очевидно, это понятно. Вместе с тем что бы хотел вас попросить. Вот вы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения, деньги очень приличные там - свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что этот показатель обязательно должен учитываться.
"Нужно понимать, ведь мы же с вами много раз говорили, постоянно и коллеги говорят в правительстве, и я постоянно говорю о том, что нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества, реальные результаты для людей", - подчеркнул президент.