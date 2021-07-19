https://ria.ru/20210719/medpomosch-1741928138.html

Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов"

Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов" - РИА Новости, 19.07.2021

Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов"

Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:58

2021-07-19T18:58

2021-07-19T21:00

михаил мурашко

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741927169_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3ed72348f964d3b6f65d24c620184e18.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что нужны не отчеты, а результаты.На совете по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции глава государства напомнил, что ФСО проводит регулярно на профессиональном уровне собственные опросы, и согласно полученным данным, "к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения"."Михаил Альбертович, вы в курсе, наверное, да, этих исследований, да?" - обратился он к Мурашко.Глава Минздрава ответил утвердительно и напомнил, что в последний год система здравоохранения испытывала высочайшие нагрузки, фиксировались подъемы обращений граждан, и заверил, что ведомство держит все это на контроле."Я понимаю. Мы все работали в очень непростых условиях. И система здравоохранения в условиях особого напряжения, это совершенно очевидно, это понятно. Вместе с тем что бы хотел вас попросить. Вот вы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения, деньги очень приличные там - свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы", - сказал глава государства.Путин подчеркнул, что этот показатель обязательно должен учитываться."Нужно понимать, ведь мы же с вами много раз говорили, постоянно и коллеги говорят в правительстве, и я постоянно говорю о том, что нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества, реальные результаты для людей", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210719/golikova-1741916620.html

https://ria.ru/20210625/mishustin-1738596704.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о качестве медицины: "Нужны не бумажные отчеты, а результат" Путин сказал, что представленные ему опросы ФСО не показывают роста удовлетворенности россиян качеством медицины. Попросил главу Минздрава обратить на них внимание - нужны не отчеты, а результаты. 2021-07-19T18:58 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, общество