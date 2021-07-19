Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/medpomosch-1741928138.html
Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов"
Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов" - РИА Новости, 19.07.2021
Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов"
Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:58
2021-07-19T21:00
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741927169_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3ed72348f964d3b6f65d24c620184e18.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что нужны не отчеты, а результаты.На совете по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции глава государства напомнил, что ФСО проводит регулярно на профессиональном уровне собственные опросы, и согласно полученным данным, "к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения"."Михаил Альбертович, вы в курсе, наверное, да, этих исследований, да?" - обратился он к Мурашко.Глава Минздрава ответил утвердительно и напомнил, что в последний год система здравоохранения испытывала высочайшие нагрузки, фиксировались подъемы обращений граждан, и заверил, что ведомство держит все это на контроле."Я понимаю. Мы все работали в очень непростых условиях. И система здравоохранения в условиях особого напряжения, это совершенно очевидно, это понятно. Вместе с тем что бы хотел вас попросить. Вот вы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения, деньги очень приличные там - свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы", - сказал глава государства.Путин подчеркнул, что этот показатель обязательно должен учитываться."Нужно понимать, ведь мы же с вами много раз говорили, постоянно и коллеги говорят в правительстве, и я постоянно говорю о том, что нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества, реальные результаты для людей", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20210719/golikova-1741916620.html
https://ria.ru/20210625/mishustin-1738596704.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин о качестве медицины: "Нужны не бумажные отчеты, а результат"
Путин сказал, что представленные ему опросы ФСО не показывают роста удовлетворенности россиян качеством медицины. Попросил главу Минздрава обратить на них внимание - нужны не отчеты, а результаты.
2021-07-19T18:58
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741927169_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_35d0eeb15b13057313d8f67c5bfcc1c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, общество
18:58 19.07.2021 (обновлено: 21:00 19.07.2021)
 
Путин потребовал от Минздрава "не отчетов, а реальных результатов"

Президент Путин: нужно учитывать удовлетворенность россиян медпомощью при развитии здравоохранения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что нужны не отчеты, а результаты.
На совете по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции глава государства напомнил, что ФСО проводит регулярно на профессиональном уровне собственные опросы, и согласно полученным данным, "к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения".
"Михаил Альбертович, вы в курсе, наверное, да, этих исследований, да?" - обратился он к Мурашко.
Глава Минздрава ответил утвердительно и напомнил, что в последний год система здравоохранения испытывала высочайшие нагрузки, фиксировались подъемы обращений граждан, и заверил, что ведомство держит все это на контроле.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 18:00
Голикова сообщила, что должно изменить первичное звено здравоохранения
"Я понимаю. Мы все работали в очень непростых условиях. И система здравоохранения в условиях особого напряжения, это совершенно очевидно, это понятно. Вместе с тем что бы хотел вас попросить. Вот вы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения, деньги очень приличные там - свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что этот показатель обязательно должен учитываться.
"Нужно понимать, ведь мы же с вами много раз говорили, постоянно и коллеги говорят в правительстве, и я постоянно говорю о том, что нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества, реальные результаты для людей", - подчеркнул президент.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференци - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 14:05Распространение коронавируса
Мишустин призвал обеспечить россиян всей необходимой медпомощью
 
Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
03:57При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
Лента новостейМолния