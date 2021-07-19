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Наука
https://ria.ru/20210719/mechtatel-1741942521.html
Экипаж МКС записал послание онкобольным детям
Экипаж МКС записал послание онкобольным детям - РИА Новости, 19.07.2021
Экипаж МКС записал послание онкобольным детям
Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали трехминутное видеообращение онкобольным детям, участвовавшим в создании арт-скафандра... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:57
2021-07-19T20:57
наука
петр дубров
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали трехминутное видеообращение онкобольным детям, участвовавшим в создании арт-скафандра "Мечтатель", в котором пообещали "сделать все, чтобы звезды услышали их мечты".В апреле на борт МКС в составе 65-й длительной экспедиции прибыл необычный член экипажа – скафандр "Мечтатель", созданный из рисунков детей с онкологическими заболеваниями из 20 городов по всему миру. Юные художники из России, Швейцарии, Сербии, Замбии, Великобритании, Франции и других стран запечатлели на нем свои мечты о здоровой и счастливой жизни."Рак – тяжелое испытание для пациентов и их семей. Дабы поддержать и вдохновить детей на выздоровление, члены 65-й экспедиции МКС подготовили видеообращение создателям арт-скафандра "Мечтатель", - рассказала РИА Новости глава благотворительного фонда Unity Алена Кузьменко. Именно благодаря усилиям Unity в партнерстве с Роскосмосом "Мечтателю" удалось достичь МКС.По словам Кузьменко, теперь при поддержке фонда видеообращение, записанное на русском и английском языках, разошлют ребятам и их родителям. Кроме того, добавила она, космонавты захотели позвонить в свободное время юным художникам, чтобы лично передать им привет с орбиты Земли.Новицкий добавил, что "маленькие художники-мечтатели" собрали все силы, мужество и волю к победе, взяв в руки кисти, чтобы нарисовать на скафандре свои сокровенные мечты о жизни и счастье."Мечтайте! Рисуйте! Творите! А мы сделаем все, чтобы звезды услышали ваши мечты и помогли осуществить их. Будьте здоровы и счастливы. Ваш международный космический экипаж", - добавил другой член команды МКС россиянин Петр Дубров."Мечтатель" пробыл на МКС уже три месяца и стал четвертым арт-скафандром, побывавшем на орбите Земли. Идея такого проекта появилась в 2015 году у американского арт-терапевта Йена Сайена и астронавта НАСА Николь Стотт. Первый арт-скафандр был создан для привлечения внимания мировой общественности к проблеме онкологических заболеваний. Желание дать таким пациентам надежду на выздоровление вскоре объединило многие страны.Самая заветная мечта маленьких художников и их родителей – это полное выздоровление. А вот изображают дети это по-разному. Они часто рисуют дом или семейные посиделки. Многие хотят завести домашнего питомца."Однако если для обычного человека это легко достижимые желания, то воплотить их для находящегося на длительном лечении ребенка сродни чуду", - пояснила агентству Кузьменко.Она поделилась историей о том, как два года назад сбылось заветное желание Ксюши из Красногорска. Девочка, проходившая курс химиотерапии, мечтала встретить Новый год дома."Прогноз был не очень благоприятным, но все же ее мечта осуществилась. Так что арт-скафандр начал работать еще до полета в космос", - отметила президент благотворительного фонда Unity."Мы надеемся, что мечты других ребят тоже сбудутся. Надеемся, что мальчик, который был вынужден бросить хоккей из-за болезни, снова встанет и возьмет в руки клюшку; а девочка на костылях сможет постичь искусство танца и станет балериной, которую изобразила на скафандре", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210611/pravitelstvo-1736680996.html
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петр дубров, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса
20:57 19.07.2021
 
Экипаж МКС записал послание онкобольным детям

На МКС пообещали детям, создавшим скафандр "Мечтатель", сделать все, чтобы звезды услышали их мечты

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© NASA / Roscosmos
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) записали трехминутное видеообращение онкобольным детям, участвовавшим в создании арт-скафандра "Мечтатель", в котором пообещали "сделать все, чтобы звезды услышали их мечты".
В апреле на борт МКС в составе 65-й длительной экспедиции прибыл необычный член экипажа – скафандр "Мечтатель", созданный из рисунков детей с онкологическими заболеваниями из 20 городов по всему миру. Юные художники из России, Швейцарии, Сербии, Замбии, Великобритании, Франции и других стран запечатлели на нем свои мечты о здоровой и счастливой жизни.
"Рак – тяжелое испытание для пациентов и их семей. Дабы поддержать и вдохновить детей на выздоровление, члены 65-й экспедиции МКС подготовили видеообращение создателям арт-скафандра "Мечтатель", - рассказала РИА Новости глава благотворительного фонда Unity Алена Кузьменко. Именно благодаря усилиям Unity в партнерстве с Роскосмосом "Мечтателю" удалось достичь МКС.
По словам Кузьменко, теперь при поддержке фонда видеообращение, записанное на русском и английском языках, разошлют ребятам и их родителям. Кроме того, добавила она, космонавты захотели позвонить в свободное время юным художникам, чтобы лично передать им привет с орбиты Земли.
"Дорогие земляне и мечтатели! С вами сегодня необычный для нас член экипажа, которого зовут "Мечтатель". А это значит, что ваши мечты достигли звезд", - сказал российский космонавт Олег Новицкий в послании, эксклюзивный доступ к которому получило РИА Новости.
Новицкий добавил, что "маленькие художники-мечтатели" собрали все силы, мужество и волю к победе, взяв в руки кисти, чтобы нарисовать на скафандре свои сокровенные мечты о жизни и счастье.
"Мечтайте! Рисуйте! Творите! А мы сделаем все, чтобы звезды услышали ваши мечты и помогли осуществить их. Будьте здоровы и счастливы. Ваш международный космический экипаж", - добавил другой член команды МКС россиянин Петр Дубров.
"Мечтатель" пробыл на МКС уже три месяца и стал четвертым арт-скафандром, побывавшем на орбите Земли. Идея такого проекта появилась в 2015 году у американского арт-терапевта Йена Сайена и астронавта НАСА Николь Стотт. Первый арт-скафандр был создан для привлечения внимания мировой общественности к проблеме онкологических заболеваний. Желание дать таким пациентам надежду на выздоровление вскоре объединило многие страны.
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Самая заветная мечта маленьких художников и их родителей – это полное выздоровление. А вот изображают дети это по-разному. Они часто рисуют дом или семейные посиделки. Многие хотят завести домашнего питомца.
"Однако если для обычного человека это легко достижимые желания, то воплотить их для находящегося на длительном лечении ребенка сродни чуду", - пояснила агентству Кузьменко.
Она поделилась историей о том, как два года назад сбылось заветное желание Ксюши из Красногорска. Девочка, проходившая курс химиотерапии, мечтала встретить Новый год дома.
"Прогноз был не очень благоприятным, но все же ее мечта осуществилась. Так что арт-скафандр начал работать еще до полета в космос", - отметила президент благотворительного фонда Unity.
"Мы надеемся, что мечты других ребят тоже сбудутся. Надеемся, что мальчик, который был вынужден бросить хоккей из-за болезни, снова встанет и возьмет в руки клюшку; а девочка на костылях сможет постичь искусство танца и станет балериной, которую изобразила на скафандре", - сказала собеседница агентства.
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