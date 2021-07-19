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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210719/maksim-1741835132.html
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 19.07.2021
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) стабильно тяжелое, но без ухудшений, сообщила ее генеральный менеджер Маргарита Соколова. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:42
2021-07-19T12:57
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) стабильно тяжелое, но без ухудшений, сообщила ее генеральный менеджер Маргарита Соколова.Сообщение о том, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ, появилось 19 июня. Все это время певица находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным."Дорогие друзья, информация на сегодня такая. Состояние стабильно тяжелое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем", - написала Соколова на своей странице в Instagram.Она также отметила, что все подробности состояния здоровья МакSим касаются только ее родных, и призвала подписчиков не задавать некорректные вопросы.Марина Абросимова (МакSим) – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210709/direktormaksim-1740588938.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), коронавирусы, здоровье - общество, общество
12:42 19.07.2021 (обновлено: 12:57 19.07.2021)
 
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель МакSим Соколова: состояние певицы стабильно тяжелое, но без ухудшений

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) стабильно тяжелое, но без ухудшений, сообщила ее генеральный менеджер Маргарита Соколова.
Сообщение о том, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ, появилось 19 июня. Все это время певица находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
Фотография из Instagram-аккаунта Маргариты Соколовой - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 13:17Шоубиз
"Кожа слезала, как бумага": директор МакSим рассказала о тяжелой болезни
"Дорогие друзья, информация на сегодня такая. Состояние стабильно тяжелое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем", - написала Соколова на своей странице в Instagram.
Она также отметила, что все подробности состояния здоровья МакSим касаются только ее родных, и призвала подписчиков не задавать некорректные вопросы.
Марина Абросимова (МакSим) – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 16:57Шоубиз
Представительница МакSим ответила на сообщения о "миллионном лечении"
 
ШоубизКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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