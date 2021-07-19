https://ria.ru/20210719/maksim-1741835132.html
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 19.07.2021
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) стабильно тяжелое, но без ухудшений, сообщила ее генеральный менеджер Маргарита Соколова. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:42
2021-07-19T12:42
2021-07-19T12:57
шоубиз
коронавирус в россии
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макsим (марина абросимова)
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здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) стабильно тяжелое, но без ухудшений, сообщила ее генеральный менеджер Маргарита Соколова.Сообщение о том, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ, появилось 19 июня. Все это время певица находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным."Дорогие друзья, информация на сегодня такая. Состояние стабильно тяжелое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем", - написала Соколова на своей странице в Instagram.Она также отметила, что все подробности состояния здоровья МакSим касаются только ее родных, и призвала подписчиков не задавать некорректные вопросы.Марина Абросимова (МакSим) – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210709/direktormaksim-1740588938.html
https://ria.ru/20210704/maksim-1739825640.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), коронавирусы, здоровье - общество, общество
12:42 19.07.2021 (обновлено: 12:57 19.07.2021)
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим Соколова: состояние певицы стабильно тяжелое, но без ухудшений