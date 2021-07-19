https://ria.ru/20210719/maksim-1741835132.html

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 19.07.2021

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) стабильно тяжелое, но без ухудшений, сообщила ее генеральный менеджер Маргарита Соколова. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:42

2021-07-19T12:42

2021-07-19T12:57

шоубиз

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880326_0:251:2048:1403_1920x0_80_0_0_2f887d79860b98d24185147a88a02543.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) стабильно тяжелое, но без ухудшений, сообщила ее генеральный менеджер Маргарита Соколова.Сообщение о том, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ, появилось 19 июня. Все это время певица находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным."Дорогие друзья, информация на сегодня такая. Состояние стабильно тяжелое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем", - написала Соколова на своей странице в Instagram.Она также отметила, что все подробности состояния здоровья МакSим касаются только ее родных, и призвала подписчиков не задавать некорректные вопросы.Марина Абросимова (МакSим) – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

https://ria.ru/20210709/direktormaksim-1740588938.html

https://ria.ru/20210704/maksim-1739825640.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), коронавирусы, здоровье - общество, общество