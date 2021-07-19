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Новое оружие России
https://ria.ru/20210719/maks-1741890493.html
На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации - РИА Новости, 19.07.2021
На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") покажет новейшее оборудование связи для авиации в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:08
2021-07-19T16:08
новое оружие россии
макс-2021
российская электроника
ростех
жуковский
технологии
безопасность
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") покажет новейшее оборудование связи для авиации в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который начнёт работу в подмосковном Жуковском во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга."Гостям форума будут представлены комплексы средств связи для самолетов и вертолетов, обеспечивающие высокоскоростную передачу информации, система обмена данными с повышенной крипто- и помехозищитой, а также бортовой комплекс связи на основе модульной авионики", - сказали в пресс-службе.В частности, НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") продемонстрирует комплекс средств связи С-111 из состава многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и используются передовые сетевые решения. Также предприятие покажет комплекс средств связи и обмена данными истребителя Су-35.Еще один экспонат НПП "Полет" на МАКС – объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). В настоящее время терминалы системы ОСНОД установлены на самолетах Су-57, Су-30СМ, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35С и на экспортном варианте Су-35, на Ил-76 различных модификаций, Ил-112В, а также на модернизированных самолетах дальней авиации – Ту-95, Ту-160. Кроме того, системой ОСНОД оснащаются наземные пункты управления и узлы связи.
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макс-2021, российская электроника, ростех, жуковский, технологии, безопасность
16:08 19.07.2021
 
На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации

Холдинг "Росэлектроника" представит на МАКС-2021 новейшие комплексы связи для самолетов и вертолетов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию МАКС-2021
Подготовка к открытию МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") покажет новейшее оборудование связи для авиации в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который начнёт работу в подмосковном Жуковском во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.
"Гостям форума будут представлены комплексы средств связи для самолетов и вертолетов, обеспечивающие высокоскоростную передачу информации, система обмена данными с повышенной крипто- и помехозищитой, а также бортовой комплекс связи на основе модульной авионики", - сказали в пресс-службе.
В частности, НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") продемонстрирует комплекс средств связи С-111 из состава многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и используются передовые сетевые решения. Также предприятие покажет комплекс средств связи и обмена данными истребителя Су-35.
Еще один экспонат НПП "Полет" на МАКС – объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). В настоящее время терминалы системы ОСНОД установлены на самолетах Су-57, Су-30СМ, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35С и на экспортном варианте Су-35, на Ил-76 различных модификаций, Ил-112В, а также на модернизированных самолетах дальней авиации – Ту-95, Ту-160. Кроме того, системой ОСНОД оснащаются наземные пункты управления и узлы связи.
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