https://ria.ru/20210719/maks-1741890493.html

На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации

На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации - РИА Новости, 19.07.2021

На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") покажет новейшее оборудование связи для авиации в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:08

2021-07-19T16:08

2021-07-19T16:08

новое оружие россии

макс-2021

российская электроника

ростех

жуковский

технологии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741890157_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_ce3c342d31b084047cd15b48c6fafe9c.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") покажет новейшее оборудование связи для авиации в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который начнёт работу в подмосковном Жуковском во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга."Гостям форума будут представлены комплексы средств связи для самолетов и вертолетов, обеспечивающие высокоскоростную передачу информации, система обмена данными с повышенной крипто- и помехозищитой, а также бортовой комплекс связи на основе модульной авионики", - сказали в пресс-службе.В частности, НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") продемонстрирует комплекс средств связи С-111 из состава многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и используются передовые сетевые решения. Также предприятие покажет комплекс средств связи и обмена данными истребителя Су-35.Еще один экспонат НПП "Полет" на МАКС – объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). В настоящее время терминалы системы ОСНОД установлены на самолетах Су-57, Су-30СМ, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35С и на экспортном варианте Су-35, на Ил-76 различных модификаций, Ил-112В, а также на модернизированных самолетах дальней авиации – Ту-95, Ту-160. Кроме того, системой ОСНОД оснащаются наземные пункты управления и узлы связи.

https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741808356.html

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, российская электроника, ростех, жуковский, технологии, безопасность