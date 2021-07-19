https://ria.ru/20210719/lukashenko-1741890939.html

Лукашенко обещал помочь Литве бороться с нелегальной миграцией

Лукашенко обещал помочь Литве бороться с нелегальной миграцией - РИА Новости, 19.07.2021

Лукашенко обещал помочь Литве бороться с нелегальной миграцией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, посоветовал Вильнюсу работать в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:14

2021-07-19T16:14

2021-07-19T16:31

мигранты

александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741078624_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_a6a26d09a14a2202a31d156572f1cd07.jpg

МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, посоветовал Вильнюсу работать в этом направлении, а не упрекать Минск, обещал помочь, но не безвозмездно.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году 2096 нелегалов пытались въехать в Литву из Белоруссии, что в 26 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил"."Если они, литовцы, поляки, немцы или французы, хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - заявил белорусский президент в понедельник во время в интервью телеканалу Sky News Arabia. Слова Лукашенко приводит государственное агентство Белта.Президент обратил внимание на наличие в Литве группировок преступного характера, чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной.Глава государства отметил, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальная миграция, поставки оружия, наркотиков, требует значительных объемов финансирования. "Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - сказал Лукашенко.Лукашенко также заявил, что для литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Белоруссии защиты от нелегальных мигрантов."Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - подчеркнул президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/litva-1741491646.html

https://ria.ru/20210714/migranty-1741202293.html

https://ria.ru/20210713/litva-1741144399.html

белоруссия

вильнюс

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигранты, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, литва, в мире