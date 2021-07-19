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https://ria.ru/20210719/lukashenko-1741890939.html
Лукашенко обещал помочь Литве бороться с нелегальной миграцией
Лукашенко обещал помочь Литве бороться с нелегальной миграцией - РИА Новости, 19.07.2021
Лукашенко обещал помочь Литве бороться с нелегальной миграцией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, посоветовал Вильнюсу работать в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:14
2021-07-19T16:31
мигранты
александр лукашенко
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, посоветовал Вильнюсу работать в этом направлении, а не упрекать Минск, обещал помочь, но не безвозмездно.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году 2096 нелегалов пытались въехать в Литву из Белоруссии, что в 26 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил"."Если они, литовцы, поляки, немцы или французы, хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - заявил белорусский президент в понедельник во время в интервью телеканалу Sky News Arabia. Слова Лукашенко приводит государственное агентство Белта.Президент обратил внимание на наличие в Литве группировок преступного характера, чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной.Глава государства отметил, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальная миграция, поставки оружия, наркотиков, требует значительных объемов финансирования. "Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - сказал Лукашенко.Лукашенко также заявил, что для литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Белоруссии защиты от нелегальных мигрантов."Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - подчеркнул президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/litva-1741491646.html
https://ria.ru/20210714/migranty-1741202293.html
https://ria.ru/20210713/litva-1741144399.html
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мигранты, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, литва, в мире
16:14 19.07.2021 (обновлено: 16:31 19.07.2021)
 
Лукашенко обещал помочь Литве бороться с нелегальной миграцией

Лукашенко обещал помочь Литве бороться с нелегальной миграцией

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, посоветовал Вильнюсу работать в этом направлении, а не упрекать Минск, обещал помочь, но не безвозмездно.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году 2096 нелегалов пытались въехать в Литву из Белоруссии, что в 26 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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"Если они, литовцы, поляки, немцы или французы, хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - заявил белорусский президент в понедельник во время в интервью телеканалу Sky News Arabia. Слова Лукашенко приводит государственное агентство Белта.
Президент обратил внимание на наличие в Литве группировок преступного характера, чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной.
"Почему они (в Литве - ред.) этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", - сказал глава белорусского государства.
Глава государства отметил, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальная миграция, поставки оружия, наркотиков, требует значительных объемов финансирования. "Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - сказал Лукашенко.
Лукашенко также заявил, что для литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Белоруссии защиты от нелегальных мигрантов.
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"Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - подчеркнул президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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13 июля, 19:08
Парламент Литвы разрешил массово задерживать мигрантов
 
МигрантыАлександр ЛукашенкоБелоруссияВильнюсЛитваВ мире
 
 
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