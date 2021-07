https://ria.ru/20210719/littlebig-1741815612.html

Клип Little Big "Go Bananas" набрал 200 миллионов просмотров

2021-07-19T12:06

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Клип питерской группы Little Big на трек "Go bananas" набрал на YouTube 200 миллионов просмотров. Ролик был представлен в ноябре 2019 года и почти сразу стал вирусным в Сети. Только за первые несколько часов с момента релиза он получил более двух миллионов просмотров, а меньше чем за год это число превысило сто миллионов. Красочный клип напоминает "Skibidi" — один из главных хитов участников Little Big. В нем такой же запоминающийся мотив и множество странных персонажей вроде гигантского голубя, раскидывающего музыкантам хлеб, или гуся, который танцует тектоник.И все же самым просматриваемым роликом у Little Big остается "Skibidi". На него кликнули почти 540 миллионов раз. Это первый музыкальный видеоклип в русском YouTube с таким результатом.Песня "Skibidi" была выпущена в 2018 году в составе альбома "Antipositive, Pt. 2". Премьера клипа состоялась в день релиза пластинки.

