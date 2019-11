Новый клип Little Big за 10 часов набрал более двух миллионов просмотров

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за 10 часов набрал более двух миллиона просмотров на YouTube.

Такой же запоминающийся мотив, дикие танцы и множество странных персонажей, например, гигантский голубь кормит участников Little Big хлебом.

Песня Go Bananas стала заглавной в одноименном мини-альбоме группы, который они представили вчера.

В трек-лист также вошли: Pop On the Top, Rock-Paper-Scissors, T.I.T.S и Emotions (Requiem for Freedom).