https://ria.ru/20210719/lgoty-1741841287.html

Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми

Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми - РИА Новости, 19.07.2021

Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу выработать льготные тарифы на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:08

2021-07-19T13:08

2021-07-19T13:08

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу выработать льготные тарифы на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпанийГлава правительства напомнил, в бюджете на текущий год для этих целей выделили 1,35 миллиарда рублей."Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. <...> Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, они напрямую соединяют практически все основные российские города", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Решение правительства, по его словам, позволит десяткам тысяч россиян приобрести билеты по фиксированным низким ценам.Он подчеркнул, что в сезон отпусков эту задачу нужно выполнить максимально оперативно, чтобы уже с августа россияне могли воспользоваться льготами.

https://ria.ru/20210604/keshbek-1735628027.html

https://ria.ru/20210611/tarif-1736588790.html

россия

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россия, михаил мишустин, общество