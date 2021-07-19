https://ria.ru/20210719/lgoty-1741841287.html
Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми
Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу выработать льготные тарифы на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:08
2021-07-19T13:08
2021-07-19T13:08
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу выработать льготные тарифы на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпанийГлава правительства напомнил, в бюджете на текущий год для этих целей выделили 1,35 миллиарда рублей."Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. <...> Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, они напрямую соединяют практически все основные российские города", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Решение правительства, по его словам, позволит десяткам тысяч россиян приобрести билеты по фиксированным низким ценам.Он подчеркнул, что в сезон отпусков эту задачу нужно выполнить максимально оперативно, чтобы уже с августа россияне могли воспользоваться льготами.
https://ria.ru/20210604/keshbek-1735628027.html
https://ria.ru/20210611/tarif-1736588790.html
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россия, михаил мишустин, общество
Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми
Премьер-министр Мишустин поручил с августа начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поручил Минтрансу выработать льготные тарифы на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний
Глава правительства напомнил, в бюджете на текущий год для этих целей выделили 1,35 миллиарда рублей.
"Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. <...> Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, они напрямую соединяют практически все основные российские города", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Решение правительства, по его словам, позволит десяткам тысяч россиян приобрести билеты по фиксированным низким ценам.
Он подчеркнул, что в сезон отпусков эту задачу нужно выполнить максимально оперативно, чтобы уже с августа россияне могли воспользоваться льготами.