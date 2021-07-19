https://ria.ru/20210719/lgbt-1741850655.html
В Батуми противники ЛГБТ устроили акцию протеста для главы Евросовета
В Батуми противники ЛГБТ устроили акцию протеста для главы Евросовета - РИА Новости, 19.07.2021
В Батуми противники ЛГБТ устроили акцию протеста для главы Евросовета
Противники ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста в грузинском Батуми рядом с гостиницей, в которой проходит международная конференция с участием президента... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:43
2021-07-19T13:43
2021-07-19T15:04
евросовет
шарль мишель
лгбт-сообщество
батуми
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ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Противники ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста в грузинском Батуми рядом с гостиницей, в которой проходит международная конференция с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля, передает Sputnik Грузия.Мишель прибыл в Грузию в рамках проходящей в Батуми международной конференции "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона". В мероприятии также принимают участие президенты Грузии, Украины и Молдавии Саломе Зурабишвили, Владимир Зеленский и Майя Санду. Главы государств подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" (альянса, созданного для координации усилий трех стран по евроинтеграции)."Противники ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста у гостиницы Sheraton Batumi, где проходила встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами грузинской оппозиции", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, собравшиеся держали в руках плакаты с обращением к Мишелю – "Европейский выбор – только для консолидации страны и защиты традиций", "Нация. Семья. Религия – это наши ценности, а каковы ваши, Мишель?", "В Грузии должны проходить только военные парады". У гостиницы была мобилизована полиция.Как объяснили в местном агентстве "Батумлеби", горожане устроили митинг, чтобы обратить внимание Мишеля и высокопоставленных политиков на гражданскую позицию относительно событий в Тбилиси 5 июля, когда защитники традиционных ценностей помешали ЛГБТ-организации устроить марш. "Цель митинга - проинформировать на Батумской международной конференции Шарля Мишеля, президента Европейского совета, и высокопоставленных политиков, участвующих в конференции, о событиях в Грузии 5 июля и изложить позицию гражданского общества. По словам протестующих, они опасаются, что Грузия откажется от европейского курса", - передает агентство.Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ.Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей 7 июля в ходе визита в Грузию осудил действия противников ЛГБТ-сообщества, которые в течение двух дней агрессивно вели себя в центре Тбилиси, избивали журналистов, а также сорвали флаг ЕС со здания парламента страны.
https://ria.ru/20210705/parad-1739669047.html
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евросовет, шарль мишель, лгбт-сообщество, батуми, грузия, в мире
13:43 19.07.2021 (обновлено: 15:04 19.07.2021)
В Батуми противники ЛГБТ устроили акцию протеста для главы Евросовета
Противники ЛГБТ устроили акцию протеста в Батуми у гостиницы, где остановился глава Евросовета
ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости.
Противники ЛГБТ-сообщества
устроили акцию протеста в грузинском Батуми рядом с гостиницей, в которой проходит международная конференция с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля
, передает Sputnik Грузия
.
Мишель прибыл в Грузию
в рамках проходящей в Батуми
международной конференции "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона". В мероприятии также принимают участие президенты Грузии, Украины и Молдавии Саломе Зурабишвили, Владимир Зеленский и Майя Санду. Главы государств подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" (альянса, созданного для координации усилий трех стран по евроинтеграции).
"Противники ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста у гостиницы Sheraton Batumi, где проходила встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами грузинской оппозиции", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, собравшиеся держали в руках плакаты с обращением к Мишелю – "Европейский выбор – только для консолидации страны и защиты традиций", "Нация. Семья. Религия – это наши ценности, а каковы ваши, Мишель?", "В Грузии должны проходить только военные парады". У гостиницы была мобилизована полиция.
Как объяснили в местном агентстве "Батумлеби", горожане устроили митинг, чтобы обратить внимание Мишеля и высокопоставленных политиков на гражданскую позицию относительно событий в Тбилиси
5 июля, когда защитники традиционных ценностей помешали ЛГБТ-организации устроить марш. "Цель митинга - проинформировать на Батумской международной конференции Шарля Мишеля, президента Европейского совета, и высокопоставленных политиков, участвующих в конференции, о событиях в Грузии 5 июля и изложить позицию гражданского общества. По словам протестующих, они опасаются, что Грузия откажется от европейского курса", - передает агентство.
Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ.
Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей 7 июля в ходе визита в Грузию осудил действия противников ЛГБТ-сообщества, которые в течение двух дней агрессивно вели себя в центре Тбилиси, избивали журналистов, а также сорвали флаг ЕС со здания парламента страны.