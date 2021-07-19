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Официальный курс евро на вторник вырос на четыре копейки
Официальный курс евро на вторник вырос на четыре копейки - РИА Новости, 19.07.2021
Официальный курс евро на вторник вырос на четыре копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,24 копейки - до 87,6097 рубля, курс доллара - на 18,07 копейки, до 74,3463 рубля,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:48
2021-07-19T13:48
2021-07-19T13:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,24 копейки - до 87,6097 рубля, курс доллара - на 18,07 копейки, до 74,3463 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 11,8 копейки, составив 80,3148 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на вторник вырос на четыре копейки
Официальный курс евро на вторник вырос на четыре копейки, до 87,61 рубля