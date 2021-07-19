https://ria.ru/20210719/kuratorstvo-1741840906.html

В Кремле ответили на вопрос о кураторстве федеральных округов

В Кремле ответили на вопрос о кураторстве федеральных округов - РИА Новости, 19.07.2021

В Кремле ответили на вопрос о кураторстве федеральных округов

Кураторство округов — новые обязанности вице-премьеров, не подменяющие работу кабмина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:06

2021-07-19T13:06

2021-07-19T15:34

россия

михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кураторство округов — новые обязанности вице-премьеров, не подменяющие работу кабмина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что глава правительства определил кураторов федеральных округов из числа своих заместителей. Они будут следить за эффективностью расходования бюджетов, также в их зоне ответственности — рост инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение на местах поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест.Нововведение 30 июня анонсировал Владимир Путин: во время прямой линии он сказал, что у каждого округа будет свой куратор по аналогии с Дальним Востоком и Крымом.

https://ria.ru/20210717/zhizn-1741658299.html

россия

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2021

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Мишустин о задачах кураторов федеральных округов Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию. 2021-07-19T13:06 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, политика