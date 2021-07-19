https://ria.ru/20210719/kurator-1741910678.html

Глава Ставрополья оценил назначение Новака куратором СКФО

Глава Ставрополья оценил назначение Новака куратором СКФО - РИА Новости, 19.07.2021

Глава Ставрополья оценил назначение Новака куратором СКФО

Внимание вице-премьера РФ Александра Новака, назначенного куратором Северо-Кавказского федерального округа, позволит ускорить темп работы по развитию... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:37

2021-07-19T17:37

2021-07-19T17:37

россия

северо-кавказский федеральный округ

владимир владимиров

михаил мишустин

александр новак

ставропольский край

политика

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ПЯТИГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Внимание вице-премьера РФ Александра Новака, назначенного куратором Северо-Кавказского федерального округа, позволит ускорить темп работы по развитию экологичной энергетики в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров.Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Новак будет курировать Северо-Кавказский федеральный округ."Такое решение, безусловно, имеет особое значение для Ставрополья. Дело не только в том, что Александр Валентинович хорошо знает наш край и не раз здесь бывал. Ставрополье сегодня - один из пионеров российской "зеленой" энергетики. У нас построены промышленная солнечная электростанция, два ветропарка, на очереди новые проекты", - отметил Владимиров.По его словам, планируется, что в 2024 году на Ставрополье будут работать объекты солнечной и ветровой генерации общей мощностью 1 гигаватт."Здесь - большой потенциал для инвестиционного роста, привлечения передовых технологий и компетенций. Альтернативная энергетика - одно из профильных направлений, которые Александр Валентинович курирует в правительстве России. Убежден, что благодаря его вниманию мы значительно ускорим темп работы по развитию экологичной энергетики на Ставрополье. И, без сомнения, сможем достичь большего в вопросах социального и экономического роста нашего края", - подчеркнул глава Ставрополья.

https://ria.ru/20210719/kurator-1741895608.html

https://ria.ru/20210719/kurator-1741892096.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северо-кавказский федеральный округ, владимир владимиров, михаил мишустин, александр новак, ставропольский край, политика