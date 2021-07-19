Глава Ставрополья оценил назначение Новака куратором СКФО
Глава Ставрополья Владимиров: кураторство Новака ускорит развитие "зеленой" энергетики в регионе
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
ПЯТИГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Внимание вице-премьера РФ Александра Новака, назначенного куратором Северо-Кавказского федерального округа, позволит ускорить темп работы по развитию экологичной энергетики в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров.
Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Новак будет курировать Северо-Кавказский федеральный округ.
"Такое решение, безусловно, имеет особое значение для Ставрополья. Дело не только в том, что Александр Валентинович хорошо знает наш край и не раз здесь бывал. Ставрополье сегодня - один из пионеров российской "зеленой" энергетики. У нас построены промышленная солнечная электростанция, два ветропарка, на очереди новые проекты", - отметил Владимиров.
По его словам, планируется, что в 2024 году на Ставрополье будут работать объекты солнечной и ветровой генерации общей мощностью 1 гигаватт.
"Здесь - большой потенциал для инвестиционного роста, привлечения передовых технологий и компетенций. Альтернативная энергетика - одно из профильных направлений, которые Александр Валентинович курирует в правительстве России. Убежден, что благодаря его вниманию мы значительно ускорим темп работы по развитию экологичной энергетики на Ставрополье. И, без сомнения, сможем достичь большего в вопросах социального и экономического роста нашего края", - подчеркнул глава Ставрополья.