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Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО - РИА Новости, 19.07.2021
Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, представляющий в Совете Федерации Красноярский край, поддержал... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:46
2021-07-19T15:46
виктория абрамченко
андрей клишас
сибирский фо
политика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, представляющий в Совете Федерации Красноярский край, поддержал назначение вице-премьера Виктории Абрамченко куратором Сибирского федерального округа.Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина премьер Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа.
https://ria.ru/20210719/abramchenko-1741859839.html
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виктория абрамченко, андрей клишас, сибирский фо, политика
15:46 19.07.2021
 
Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО

Сенатор от Красноярского края Клишас назвал вице-премьера Абрамченко отличным куратором для СФО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, представляющий в Совете Федерации Красноярский край, поддержал назначение вице-премьера Виктории Абрамченко куратором Сибирского федерального округа.
"Абрамченко - отличный, можно сказать профильный куратор для Сибири, с учетом того, что отношения с природопользователями должны быть в корне перестроены в ближайшее время, с акцентом на экологических вопросах", - сказал Клишас РИА Новости.
Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина премьер Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Абрамченко обозначила главные проблемы Сибири
 
Виктория АбрамченкоАндрей КлишасСибирский ФОПолитика
 
 
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