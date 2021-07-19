Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
Глава Калмыкии Хасиков назвал назначение Хуснуллина куратором ЮФО знаковым для региона
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что назначение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина куратором Южного федерального округа является знаковым для республики.
Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Хуснуллин будет курировать ЮФО, также в статусе главы комиссии по региональному развитию он будет координировать действия всех вице-премьеров в рамках новых полномочий.
"Для нас назначение вице-премьера России Марата Шакирзяновича Хуснуллина куратором ЮФО знаково. Он хорошо знает ситуацию в Калмыкии. Недавно вместе с председателем РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным лично посетил наш регион", - написал Хасиков в своем Instagram.
Он отметил, что регион ведёт активную работу совместную работу с правительством РФ по ключевым для республики направлениям - строительству, водоснабжению и развитие транспортно-логистического комплекса.