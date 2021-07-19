https://ria.ru/20210719/kurator-1741882753.html

Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО

Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО - РИА Новости, 19.07.2021

Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО

Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что назначение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина куратором Южного федерального округа является знаковым для республики. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:40

2021-07-19T15:40

2021-07-19T15:40

бату хасиков

марат хуснуллин

южный фо

политика

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ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что назначение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина куратором Южного федерального округа является знаковым для республики.Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Хуснуллин будет курировать ЮФО, также в статусе главы комиссии по региональному развитию он будет координировать действия всех вице-премьеров в рамках новых полномочий.Он отметил, что регион ведёт активную работу совместную работу с правительством РФ по ключевым для республики направлениям - строительству, водоснабжению и развитие транспортно-логистического комплекса.

https://ria.ru/20210719/kuratorstvo-1741840906.html

южный фо

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бату хасиков, марат хуснуллин, южный фо, политика