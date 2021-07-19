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Бултых! Где в Москве можно купаться без риска для здоровья
Бултых! Где в Москве можно купаться без риска для здоровья - РИА Новости, 19.07.2021
Бултых! Где в Москве можно купаться без риска для здоровья
В Москве из-за жары продлен месячник безопасности на водных объектах. Обычно он проходит в июне, но в этот раз принято решение провести его и во второй месяц... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:00
2021-07-19T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)
городское хозяйство москвы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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В Москве из-за жары продлен месячник безопасности на водных объектах. Обычно он проходит в июне, но в этот раз принято решение провести его и во второй месяц лета. Спасатели вместе с добровольцами проводят дополнительные патрулирования, инструктажи и разъяснительную работу с населением, отдыхающим как на берегу водоемов, так и непосредственно в воде. Где в столице можно купаться и как вести себя во время отдыха на воде, читайте в материале РИА Новости.Проверяй и доверяйРазрешенных для купания в Москве мест не так много. Многие горожане, видя пляж, по умолчанию считают это место пригодным для отдыха и плавания в том числе. Однако стоит знать, что купальные зоны каждый год проверяются и утверждаются столичным управлением Роспотребнадзора. В этом году ведомством одобрено всего восемь таких зон.Этим летом перечень мест следующий:При этом зона отдыха "Путяевский пруд" в этом году впервые после длительного перерыва принята в эксплуатацию именно как место для купания.Помимо базовых вопросов безопасности, ведомство оценивает инфраструктуру на водоемах. В частности, на открытых пляжах в обязательном порядке должны быть спасательный и медицинский пункты, расположенные в прибрежной зоне, в непосредственной близости от воды. На информационных стендах, как правило, указывается вся информация с правилами поведения и безопасности, а также телефоны экстренных служб. Помимо этого, на каждом прошедшем отбор пляже обязательно наличие площадок для установки мусорных контейнеров, раздевалок, туалетов и душевых.Профессиональное вниманиеК купальному сезону готовятся не только сотрудники санитарной службы, но и специалисты Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на воде, чьи водолазы перед стартом сезона проводят тщательное обследование дна пляжей, по итогам которых принимается решение об их дальнейшей эксплуатации.Разумеется, спасатели отвечают за безопасность отдыхающих на 24 участках у московских водоемов, где расположены поисково-спасательные станции службы.Ежедневно на дежурство заступают в общей сложности до 75 спасателей, по трое на каждой станции.В арсенале "водяных" спасателей находятся концы Александрова, спасательные круги, аптечки первой помощи и средства связи для вызова скорой.При сильной жаре, когда столбик термометра поднимает выше 25 градусов, сотрудники МГПСС переходят на усиленный режим работы, увеличивая количество дежурных до 100 человек, а при необходимости к работе всегда готовы подключиться водолазы.Также в рамках патрулирования городских пляжей московские спасатели проводят профилактическую работу с населением, напоминая отдыхающим о правилах поведения на пляже и предупреждая об опасностях на воде.Отслеживать ситуации на вверенных территориях помогают дроны, с помощью которых ведется наблюдение за купальными зонами с воздуха и передается информация на станции МГПСС и Центр управления кризисными ситуациями в режиме реального времени.Летательный аппарат также сможет при необходимости сбросить спасательный жилет тонущему и подать сигнал о бедствии спасателям на ближайшей станции.Спасатели МГПСС оснащены всем необходимым оборудованием для спасения пострадавших из воды и оказания им первой помощи.У спасателей есть и помощники из числа добровольцев – специалисты-кинологи из общественной организации "Сотер". Они тоже следят за зонами отдыха для купания, проводят просветительские беседы с людьми. Компанию им составляют собаки породы ньюфаундленд, обученные для оказания помощи. Чтобы отдыхающие не пугались при виде собаки далеко не маленьких габаритов, на каждого пса-спасателя перед дежурством надевают ярко-оранжевый жилет с надписью "Служба спасения на воде".Правила поведенияРазумеется, безопасность на воде зависит в первую очередь от горожан. Самым базовым правилом поведения в зоне отдыха с купанием является запрет на употребление спиртных напитков. По статистике, около 70% несчастных случаев происходит именно с купающимися в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное замедляет реакцию и процессы обработки информации, из-за чего человек не сразу понимает, что начал тонуть или получил травму.Другой распространенной ошибкой отдыхающих становится желание прыгнуть в воду с деревьев, находящихся у берега. Это чревато травмами и переломами.Возможен вариант, при котором вы стали свидетелем того, как тонет человек. Можете попробовать спасти его самостоятельно, если абсолютно уверены в своих силах, чувствуете ногами дно и обладаете хорошей физической формой. В ином случае тонущий в состоянии паники может утянуть вас на дно вместе с собой.В любом случае для таких ситуаций на каждом оборудованном пляже в Москве расположены стенды со спасательными кругами и концами Александрова. Ими можно воспользоваться и кинуть пострадавшему, чтобы он продержался до прибытия спасателей. Также следует как можно быстрее вызывать на место происшествия спасателей. Помимо экстренного телефона 112, можно звонить напрямую ответственным специалистам, которые следят за конкретным пляжем.На оборудованных пляжах и вдоль берега установлены знаки безопасности. На них стоит обратить внимание: все они пронумерованы для ориентирования, на них указан прямой телефон поисково-спасательной станции, которая отвечает за территорию.
https://ria.ru/20200519/1571633494.html
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московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс), городское хозяйство москвы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
09:00 19.07.2021
 

Бултых! Где в Москве можно купаться без риска для здоровья

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди купаются в Белом озере на территории природно-исторического парка "Косинский" в Москве
Люди купаются в Белом озере на территории природно-исторического парка Косинский в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В Москве из-за жары продлен месячник безопасности на водных объектах. Обычно он проходит в июне, но в этот раз принято решение провести его и во второй месяц лета. Спасатели вместе с добровольцами проводят дополнительные патрулирования, инструктажи и разъяснительную работу с населением, отдыхающим как на берегу водоемов, так и непосредственно в воде. Где в столице можно купаться и как вести себя во время отдыха на воде, читайте в материале РИА Новости.

Проверяй и доверяй

Разрешенных для купания в Москве мест не так много. Многие горожане, видя пляж, по умолчанию считают это место пригодным для отдыха и плавания в том числе. Однако стоит знать, что купальные зоны каждый год проверяются и утверждаются столичным управлением Роспотребнадзора. В этом году ведомством одобрено всего восемь таких зон.
Этим летом перечень мест следующий:
  • Путяевский пруд (ВАО),
  • озеро Белое (ВАО),
  • озеро Мещерское (ЗАО),
  • Серебряный Бор-2 (СЗАО),
  • Серебряный Бор-3 (СЗАО),
  • Большой городской пруд (ЗелАО),
  • озеро Черное (ЗелАО),
  • Школьное озеро (ЗелАО).
При этом зона отдыха "Путяевский пруд" в этом году впервые после длительного перерыва принята в эксплуатацию именно как место для купания.
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Заплыв за жизнью: как работает московская служба спасения на воде
Помимо базовых вопросов безопасности, ведомство оценивает инфраструктуру на водоемах. В частности, на открытых пляжах в обязательном порядке должны быть спасательный и медицинский пункты, расположенные в прибрежной зоне, в непосредственной близости от воды. На информационных стендах, как правило, указывается вся информация с правилами поведения и безопасности, а также телефоны экстренных служб. Помимо этого, на каждом прошедшем отбор пляже обязательно наличие площадок для установки мусорных контейнеров, раздевалок, туалетов и душевых.

Профессиональное внимание

К купальному сезону готовятся не только сотрудники санитарной службы, но и специалисты Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на воде, чьи водолазы перед стартом сезона проводят тщательное обследование дна пляжей, по итогам которых принимается решение об их дальнейшей эксплуатации.
Разумеется, спасатели отвечают за безопасность отдыхающих на 24 участках у московских водоемов, где расположены поисково-спасательные станции службы.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди купаются в Белом озере на территории природно-исторического парка "Косинский" в Москве
Люди купаются в Белом озере на территории природно-исторического парка Косинский в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Люди купаются в Белом озере на территории природно-исторического парка "Косинский" в Москве
Ежедневно на дежурство заступают в общей сложности до 75 спасателей, по трое на каждой станции.
В арсенале "водяных" спасателей находятся концы Александрова, спасательные круги, аптечки первой помощи и средства связи для вызова скорой.
При сильной жаре, когда столбик термометра поднимает выше 25 градусов, сотрудники МГПСС переходят на усиленный режим работы, увеличивая количество дежурных до 100 человек, а при необходимости к работе всегда готовы подключиться водолазы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники Московской службы спасения на воде выводят из воды условно пострадавшего в Серебряном бору
Сотрудники Московской службы спасения на воде выводят из воды условно пострадавшего в Серебряном бору - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники Московской службы спасения на воде выводят из воды условно пострадавшего в Серебряном бору
Также в рамках патрулирования городских пляжей московские спасатели проводят профилактическую работу с населением, напоминая отдыхающим о правилах поведения на пляже и предупреждая об опасностях на воде.
Отслеживать ситуации на вверенных территориях помогают дроны, с помощью которых ведется наблюдение за купальными зонами с воздуха и передается информация на станции МГПСС и Центр управления кризисными ситуациями в режиме реального времени.
Летательный аппарат также сможет при необходимости сбросить спасательный жилет тонущему и подать сигнал о бедствии спасателям на ближайшей станции.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодготовка московских спасателей на воде к летнему сезону
Подготовка московских спасателей на воде к летнему сезону - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Подготовка московских спасателей на воде к летнему сезону
Спасатели МГПСС оснащены всем необходимым оборудованием для спасения пострадавших из воды и оказания им первой помощи.
У спасателей есть и помощники из числа добровольцев – специалисты-кинологи из общественной организации "Сотер". Они тоже следят за зонами отдыха для купания, проводят просветительские беседы с людьми. Компанию им составляют собаки породы ньюфаундленд, обученные для оказания помощи. Чтобы отдыхающие не пугались при виде собаки далеко не маленьких габаритов, на каждого пса-спасателя перед дежурством надевают ярко-оранжевый жилет с надписью "Служба спасения на воде".

Правила поведения

Разумеется, безопасность на воде зависит в первую очередь от горожан. Самым базовым правилом поведения в зоне отдыха с купанием является запрет на употребление спиртных напитков. По статистике, около 70% несчастных случаев происходит именно с купающимися в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное замедляет реакцию и процессы обработки информации, из-за чего человек не сразу понимает, что начал тонуть или получил травму.
Другой распространенной ошибкой отдыхающих становится желание прыгнуть в воду с деревьев, находящихся у берега. Это чревато травмами и переломами.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники Московской службы спасения на воде вытаскивают из воды условно пострадавшего в Серебряном бору
Сотрудники Московской службы спасения на воде вытаскивают из воды условно пострадавшего в Серебряном бору - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудники Московской службы спасения на воде вытаскивают из воды условно пострадавшего в Серебряном бору
Возможен вариант, при котором вы стали свидетелем того, как тонет человек. Можете попробовать спасти его самостоятельно, если абсолютно уверены в своих силах, чувствуете ногами дно и обладаете хорошей физической формой. В ином случае тонущий в состоянии паники может утянуть вас на дно вместе с собой.
Пляжный отдых в Москве
18 июня 2019, 10:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Что будет, если искупаться в Москве-реке?
В любом случае для таких ситуаций на каждом оборудованном пляже в Москве расположены стенды со спасательными кругами и концами Александрова. Ими можно воспользоваться и кинуть пострадавшему, чтобы он продержался до прибытия спасателей. Также следует как можно быстрее вызывать на место происшествия спасателей. Помимо экстренного телефона 112, можно звонить напрямую ответственным специалистам, которые следят за конкретным пляжем.
На оборудованных пляжах и вдоль берега установлены знаки безопасности. На них стоит обратить внимание: все они пронумерованы для ориентирования, на них указан прямой телефон поисково-спасательной станции, которая отвечает за территорию.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковская городская поисково-спасательная служба (МГПСС)Городское хозяйство МосквыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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