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https://ria.ru/20210719/krym-1741806947.html
Крым может стать круглогодичным реабилитационным центром России
Крым может стать круглогодичным реабилитационным центром России - РИА Новости, 19.07.2021
Крым может стать круглогодичным реабилитационным центром России
Крым может стать круглогодичным реабилитационным центром России, ряд санаториев уже внедрили программы по восстановлению здоровья после COVID, сообщил РИА... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:33
2021-07-19T10:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крым может стать круглогодичным реабилитационным центром России, ряд санаториев уже внедрили программы по восстановлению здоровья после COVID, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк."Крым может стать главным круглогодичным реабилитационным центром страны для переболевших новой коронавирусной инфекцией. Весь необходимый потенциал и возможности, в том числе климатические, у полуострова есть", - сказал Черняк.По его словам, уже несколько десятков крымских санаториев разработали и внедрили программы по реабилитации и восстановлению здоровья переболевших коронавирусом."Санатории уже принимают переболевших коронавирусом", - подчеркнул глава комитета.
https://ria.ru/20210715/reabilitatsiya-1741377069.html
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коронавирус covid-19, россия, республика крым, общество
10:33 19.07.2021 (обновлено: 10:40 19.07.2021)
 
Крым может стать круглогодичным реабилитационным центром России

Власти: Крым может стать круглогодичным реабилитационным центром России

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крым может стать круглогодичным реабилитационным центром России, ряд санаториев уже внедрили программы по восстановлению здоровья после COVID, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"Крым может стать главным круглогодичным реабилитационным центром страны для переболевших новой коронавирусной инфекцией. Весь необходимый потенциал и возможности, в том числе климатические, у полуострова есть", - сказал Черняк.
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По его словам, уже несколько десятков крымских санаториев разработали и внедрили программы по реабилитации и восстановлению здоровья переболевших коронавирусом.
"Санатории уже принимают переболевших коронавирусом", - подчеркнул глава комитета.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика КрымОбщество
 
 
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