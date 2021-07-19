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Волна дефолтов: китайцы запускают новый кризис
Волна дефолтов: китайцы запускают новый кризис - РИА Новости, 19.07.2021
Волна дефолтов: китайцы запускают новый кризис
В КНР волна дефолтов по корпоративному долгу. Еще до пандемии МВФ и Всемирный банк предупреждали, что "китайский долговой сценарий" способен повергнуть мировую... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:00
2021-07-19T08:02
корпоративный долг
goldman sachs
народный банк китая
ubs
мвф
всемирный банк
китай
азия
экономика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В КНР волна дефолтов по корпоративному долгу. Еще до пандемии МВФ и Всемирный банк предупреждали, что "китайский долговой сценарий" способен повергнуть мировую экономику в депрессию. "Черным лебедем" оказался вирус. Но теперь в Азии зреет новая угроза.Дефолты по облигациямЗа первое полугодие 25 китайских компаний объявили дефолт по облигациям — почти на десять миллиардов долларов. Это самый высокий показатель за всю историю рынка объемом 121 процент ВВП КНР. При этом более половины дефолтов — на 5,6 миллиарда долларов — это государственные организации. Таковы оценки международного рейтингового агентства Fitch.По подсчетам Shanghai DZH, чьи аналитики учитывают широкий долговой рынок, в том числе бумаги без рейтингов международных агентств, дефолтов еще больше — 18 миллиардов долларов.Как поясняют в Japan Research Institute, десятилетиями китайские госкомпании получали гарантии по обязательствам от центрального правительства и муниципальных властей. "Крупняки" обрастали долгами в полной уверенности, что лопнуть им не позволят. Но жизнь показала, что это далеко не так, отмечают в Daiwa Institute of Research.В результате, предупреждает Fitch, проблемы возможны и у самих региональных правительств Китая, которые финансировали госпредприятия. А китайская экономика и так обременена долгом почти на 300 процентов ВВП.Опасное бремяПо прогнозу Брукингского института, китайцы обгонят американцев по размеру экономики в 2028-м. Быстрый выход из локдаунов помог Пекину стать крупнейшим в мире получателем прямых иностранных инвестиций. Впервые в истории КНР (включая Гонконг) оставил позади США и по числу компаний (124 против 121) в списке Fortune 500. Вдобавок Штаты лишились статуса крупнейшего торгового партнера ЕС.С учетом всего этого Китай станет крупнейшей экономикой мира на два года раньше, чем предполагалось, уверены экономисты.Но обратной стороной таких достижений стал огромный корпоративный долг.Об этой опасности предупреждал еще в 2019 году Международный валютный фонд. Аналитики указывали: как только Пекин выйдет в лидеры, глобальный долг взорвется, что приведет к обвалу, сравнимому с кризисом 2008-го.Китайский сценарийКогда тринадцать лет назад разразился финансовый кризис, Пекин отреагировал расширением кредитования. Нынешний корпоративный долг КНР — почти 150 процентов ВВП.В рамках реализации стратегической программы "Сделано в Китае — 2025" Пекин массово приобретал западные компании, получая доступ к новейшим технологиям. Для этого активно занимали деньги. Набирать кредиты позволил теневой банкинг, разросшийся до угрожающих масштабов и охотно финансировавший брокерские конторы и ростовщиков.Еще пару лет назад теневой сектор оценивали в семь триллионов долларов. Сейчас — 13 триллионов. Как предупреждали и МФВ, и Всемирный банк, не за горами новый азиатский кризис.Кредитный кризисВ ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов. Это на 60 процентов больше, чем в предыдущий такой же период."Инвесторы традиционно считали облигации, выпущенные государственными компаниями, менее рискованными из-за их предполагаемой государственной поддержки. Но просрочки по выплате спровоцировали распродажу бумаг. Назревает кредитный кризис", — отмечает Bloomberg.Надеяться остается только на власти. Местные компании, в первую очередь государственные, отучают занимать, что ударит по теневой банковской системе. Народный банк Китая рекомендовал ограничить инвестиции в финансовые продукты с рейтингом ниже "AA" по национальной шкале, к которым относятся долговые обязательства слабых провинций.Под раздачу попадают и крупные игроки. Так, один из самых успешных китайских эмитентов не продал ни одной долларовой облигации за 17 месяцев — самое продолжительное бездействие с 2013-го. Конгломерат, в основном принадлежащий правительству, столкнулся с отсутствием господдержки. Похоже, теперь формула "слишком большой, чтобы обанкротиться", в Китае не действует, указывают в UBS и Goldman Sachs.Сами власти объясняют: кампания по сокращению заемных средств нацелена на воспитание корпоративной дисциплины и трансформацию национального кредитного рынка объемом 17 триллионов долларов.
https://ria.ru/20210712/ekonomika-1740598978.html
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корпоративный долг, goldman sachs, народный банк китая, ubs, мвф, всемирный банк, китай, азия, экономика
08:00 19.07.2021 (обновлено: 08:02 19.07.2021)
 

Волна дефолтов: китайцы запускают новый кризис

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник ММВБ
Сотрудник ММВБ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В КНР волна дефолтов по корпоративному долгу. Еще до пандемии МВФ и Всемирный банк предупреждали, что "китайский долговой сценарий" способен повергнуть мировую экономику в депрессию. "Черным лебедем" оказался вирус. Но теперь в Азии зреет новая угроза.

Дефолты по облигациям

За первое полугодие 25 китайских компаний объявили дефолт по облигациям — почти на десять миллиардов долларов. Это самый высокий показатель за всю историю рынка объемом 121 процент ВВП КНР. При этом более половины дефолтов — на 5,6 миллиарда долларов — это государственные организации. Таковы оценки международного рейтингового агентства Fitch.
По подсчетам Shanghai DZH, чьи аналитики учитывают широкий долговой рынок, в том числе бумаги без рейтингов международных агентств, дефолтов еще больше — 18 миллиардов долларов.

В облигациях госкомпаний, по сути, разворачивается кризис неплатежей. В 2019-м на этот сектор пришлось всего десять процентов дефолтов, в 2020-м — уже 40, а за первые два квартала этого года — больше половины.

Как поясняют в Japan Research Institute, десятилетиями китайские госкомпании получали гарантии по обязательствам от центрального правительства и муниципальных властей. "Крупняки" обрастали долгами в полной уверенности, что лопнуть им не позволят. Но жизнь показала, что это далеко не так, отмечают в Daiwa Institute of Research.
В результате, предупреждает Fitch, проблемы возможны и у самих региональных правительств Китая, которые финансировали госпредприятия. А китайская экономика и так обременена долгом почти на 300 процентов ВВП.
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Опасное бремя

По прогнозу Брукингского института, китайцы обгонят американцев по размеру экономики в 2028-м. Быстрый выход из локдаунов помог Пекину стать крупнейшим в мире получателем прямых иностранных инвестиций. Впервые в истории КНР (включая Гонконг) оставил позади США и по числу компаний (124 против 121) в списке Fortune 500. Вдобавок Штаты лишились статуса крупнейшего торгового партнера ЕС.
С учетом всего этого Китай станет крупнейшей экономикой мира на два года раньше, чем предполагалось, уверены экономисты.
Но обратной стороной таких достижений стал огромный корпоративный долг.
Об этой опасности предупреждал еще в 2019 году Международный валютный фонд. Аналитики указывали: как только Пекин выйдет в лидеры, глобальный долг взорвется, что приведет к обвалу, сравнимому с кризисом 2008-го.
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Китайский сценарий

Когда тринадцать лет назад разразился финансовый кризис, Пекин отреагировал расширением кредитования. Нынешний корпоративный долг КНР — почти 150 процентов ВВП.
В рамках реализации стратегической программы "Сделано в Китае — 2025" Пекин массово приобретал западные компании, получая доступ к новейшим технологиям. Для этого активно занимали деньги. Набирать кредиты позволил теневой банкинг, разросшийся до угрожающих масштабов и охотно финансировавший брокерские конторы и ростовщиков.

В результате с 2012-го китайский кредитный рынок пережил трансформацию: доминировать стали теневые банки, особенно так называемые услуги управления активами и доверительные займы. Эти механизмы кредитования предлагают вкладчикам высокую доходность, но с куда большими рисками.

Еще пару лет назад теневой сектор оценивали в семь триллионов долларов. Сейчас — 13 триллионов. Как предупреждали и МФВ, и Всемирный банк, не за горами новый азиатский кризис.
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Кредитный кризис

В ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов. Это на 60 процентов больше, чем в предыдущий такой же период.
"Инвесторы традиционно считали облигации, выпущенные государственными компаниями, менее рискованными из-за их предполагаемой государственной поддержки. Но просрочки по выплате спровоцировали распродажу бумаг. Назревает кредитный кризис", — отмечает Bloomberg.
Надеяться остается только на власти. Местные компании, в первую очередь государственные, отучают занимать, что ударит по теневой банковской системе. Народный банк Китая рекомендовал ограничить инвестиции в финансовые продукты с рейтингом ниже "AA" по национальной шкале, к которым относятся долговые обязательства слабых провинций.
Под раздачу попадают и крупные игроки. Так, один из самых успешных китайских эмитентов не продал ни одной долларовой облигации за 17 месяцев — самое продолжительное бездействие с 2013-го. Конгломерат, в основном принадлежащий правительству, столкнулся с отсутствием господдержки. Похоже, теперь формула "слишком большой, чтобы обанкротиться", в Китае не действует, указывают в UBS и Goldman Sachs.
Сами власти объясняют: кампания по сокращению заемных средств нацелена на воспитание корпоративной дисциплины и трансформацию национального кредитного рынка объемом 17 триллионов долларов.
 
корпоративный долгGoldman SachsНародный банк КитаяUBSМВФВсемирный банкКитайАзияЭкономика
 
 
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